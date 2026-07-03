Lancaster Lincoln đồng hành cùng bước chuyển mình của TPHCM

Sự kiện khởi công Công viên Bến Nhà Rồng ngày 1-7-2026 là một dấu mốc quan trọng trong quá trình chỉnh trang không gian ven sông và phát triển trục Nguyễn Tất Thành, cửa ngõ kết nối trung tâm TPHCM với khu Nam thành phố; qua đó, mở ra một giai đoạn phát triển mới với nhiều công trình hạ tầng và không gian công cộng mang tầm vóc tương lai.

Phối cảnh dự án Lancaster Lincoln

Tọa lạc ngay trục đường huyết mạch Nguyễn Tất Thành, dự án Lancaster Lincoln do Tập đoàn Trung Thủy phát triển đã được tái khởi động đúng vào giai đoạn TPHCM đang bước vào một chu kỳ phát triển mới. Đó không chỉ là một cột mốc của dự án, mà còn thể hiện tinh thần đồng hành cùng sự đổi mới của thành phố. Cùng với Công viên Bến Nhà Rồng, việc mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, khu vực này đang hình thành một diện mạo đô thị hiện đại, xanh và giàu bản sắc.

Được phát triển trên trục Nguyễn Tất Thành và kết nối trực tiếp với tuyến đường D6 rộng 20 mét, khu căn hộ Lancaster Lincoln hướng đến việc kiến tạo một không gian sống chất lượng, nơi cư dân có thể tận hưởng cảnh quan ven sông, công viên và hệ thống tiện ích được quy hoạch theo định hướng nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị.

THÙY DUNG