Heineken Việt Nam đạt nhiều cột mốc trong hành trình phát triển bền vững

Trong suốt 35 năm qua, Heineken Việt Nam không ngừng theo đuổi cam kết “Vì một Việt Nam tốt đẹp” hơn thông qua những sáng kiến và hành động thiết thực. Nỗ lực này được triển khai nhất quán trên ba trụ cột trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp, bao gồm Uống có trách nhiệm, Môi trường, và Xã hội.

Hướng đến văn hóa uống có trách nhiệm, Heineken Việt Nam đã có 15 năm hợp tác cùng cơ quan ban ngành, bao gồm lực lượng Cảnh sát Giao thông, nhằm nâng cao nhận thức về an toàn giao thông với thông điệp “Đã uống rượu bia thì không lái xe”, mang đến những thay đổi tích cực trong cộng đồng.

Ở khía cạnh Môi trường, Heineken Việt Nam tiếp tục ghi nhận những dấu mốc trên hành trình bù hoàn nước, khẳng định cam kết bảo vệ nguồn nước. Nước là yếu tố thiết yếu trong hoạt động sản xuất của công ty lẫn cả đời sống cộng đồng. Thông qua hợp tác công - tư với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, WWF-Việt Nam và các đối tác địa phương, Heineken Việt Nam đã đạt mục tiêu bù hoàn 100% lượng nước tại ba nhà máy ở Tiền Giang, Hà Nội, và TPHCM.

Nỗ lực bền bỉ trong hơn ba thập kỷ, Heineken Việt Nam không ngừng mang đến những tác động tích cực cho kinh tế và xã hội Việt Nam. Chỉ riêng trong năm 2025, Heineken Việt Nam đã trực tiếp đóng góp hơn 27 nghìn tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, dành gần 22 nghìn tỷ cho hoạt động mua sắm nội địa, và tạo ra 167.000 việc làm trên toàn chuỗi giá trị. Với mỗi việc làm trực tiếp được tạo ra tại Heineken Việt Nam, có thêm 58 việc làm gián tiếp khác được hỗ trợ trong nền kinh tế Việt Nam, cho thấy vai trò của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo sinh kế.