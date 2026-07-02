TP Đồng Nai: Mở rộng vùng nguyên liệu phục vụ xuất khẩu

Theo thống kê, TP Đồng Nai hiện có hơn 1 triệu ha đất nông nghiệp, trong đó có gần 288.000ha cao su, hơn 175.000ha điều, hơn 20.000ha chuối và gần 25.000ha sầu riêng.

Nhiều loại nông sản đã xây dựng được thương hiệu trên thị trường như bưởi Tân Triều, mủ cao su, chôm chôm Long Khánh.

Đến nay, toàn thành phố đã được cấp 194 mã số vùng trồng và 52 cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu; riêng cây chuối có 54 mã số vùng trồng với diện tích hơn 7.250ha. Để tiếp tục phát huy lợi thế, UBND TP Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 206/ KH-UBND về phát triển cây ăn trái và cây công nghiệp chủ lực giai đoạn 2025-2030. Theo đó, đến năm 2030, diện tích cây ăn trái của địa phương dự kiến đạt khoảng 126.000ha, sản lượng khoảng 3,15 triệu tấn/năm; trong đó, 5 loại cây ăn trái chủ lực gồm bưởi, sầu riêng, mít, xoài và chuối sẽ có quy mô hơn 94.000ha, với sản lượng trên 2 triệu tấn/năm.

PHÚ NGÂN