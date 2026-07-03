Lan tỏa thói quen tiêu dùng xanh tại hệ thống TH true mart

Hưởng ứng Ngày quốc tế không sử dụng túi ni-lông (3/7), Tập đoàn TH triển khai nhiều hoạt động tại hệ thống TH true mart nhằm khuyến khích người tiêu dùng mang theo túi cá nhân, giảm đồ nhựa dùng một lần và lan tỏa mô hình kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực bán lẻ.

Nhân Ngày quốc tế không sử dụng túi ni-lông do Sáng kiến Thế giới không dùng túi ni-lông phát động, hưởng ứng lời kêu gọi của Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường (ISPAE), Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Công Thương Hà Nội, Tập đoàn TH tổ chức nhiều hoạt động khuyến khích tiêu dùng xanh tại hệ thống TH true mart trên địa bàn Hà Nội, từ ngày 1-5/7/2026. Đây là năm thứ 4 liên tiếp TH đồng hành cùng chiến dịch.

Một bạn trẻ check-in xanh tại TH true mart 34 Hoàng Quốc Việt, chiều 1/7/2026

Khuyến khích tiêu dùng xanh từ những thay đổi nhỏ

Trong khuôn khổ chương trình năm nay, TH triển khai các hoạt động tại 16 cửa hàng true mart, trong đó 2 cửa hàng có khu vực trải nghiệm (booth) với nhiều hoạt động tương tác dành cho người tiêu dùng. (Đó là hai cửa hàng có diện tích lớn, gồm cửa hàng tại 34 Hoàng Quốc Việt và 68 Chu Huy Mân – Hà Nội).

Khách hàng mang theo túi cá nhân khi mua sắm, không sử dụng túi ni-lông dùng một lần, thực hiện chụp ảnh tại cửa hàng và chia sẻ lên mạng xã hội (check-in) sẽ được tặng quà là sản phẩm TH (áp dụng với 10 khách hàng đầu tiên tại mỗi điểm bán có hóa đơn từ 300.000 đồng). Tại hai cửa hàng có booth, khách hàng còn có cơ hội tham gia các trò chơi tương tác (minigame) và nhận những phần quà ý nghĩa.

Khách hàng mang theo túi cá nhân bền vững khi đi mua sắm, thay cho túi dùng một lần

Bà Hoàng Thị Thanh Thủy, Giám đốc Phát triển Bền vững Tập đoàn TH chia sẻ, kinh tế tuần hoàn chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được triển khai đồng bộ từ sản xuất, phân phối đến tiêu dùng và thu hồi sau sử dụng. Vì vậy, bên cạnh việc giảm vật liệu nhựa và tối ưu thiết kế bao bì, TH chú trọng tạo điều kiện để người tiêu dùng cùng tham gia vào chu trình tuần hoàn thông qua những hành động đơn giản như mang theo túi cá nhân, phân loại và thu gom bao bì sau sử dụng.

“Hãy cùng chúng tôi mang theo túi cá nhân khi đi mua sắm. Mỗi chiếc túi ni-lông mà bạn từ chối dùng hôm nay sẽ góp thêm một hành động đẹp - vì môi trường ngày mai” – bà Hoàng Thủy kêu gọi.

Bà Hoàng Thủy cho hay, đơn vị sở hữu Thương hiệu quốc gia TH true MILK đã triển khai nhiều giải pháp giảm sử dụng nhựa dùng một lần và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Từ năm 2018, toàn bộ hệ thống TH true mart chuyển sang sử dụng túi sinh học thay thế túi ni-lông dùng một lần. Cũng từ năm này, thìa sữa chua TH được chuyển sang sản xuất bằng nguyên liệu có nguồn gốc chủ yếu từ tinh bột thực vật. Từ giữa năm 2022, TH giảm 50% lượng thìa sữa chua dùng một lần đi kèm sản phẩm TH true YOGURT cung ứng ra thị trường.

Một bạn nhỏ hào hứng với minigame “Trả lời đúng, trúng quà xinh”

Về thiết kế, các đơn vị sản xuất của TH liên tục rà soát và tối ưu khối lượng vật liệu sử dụng trên bao bì cũng như từng cấu phần bao bì. Nhiều cải tiến đã được thực hiện như giảm trọng lượng chai, giảm độ dày màng bọc lốc, giảm độ dày mác chai và bỏ sử dụng màng co nắp đối với sản phẩm nước tinh khiết. Các giải pháp này đóng góp vào chuỗi sáng kiến giúp giảm hơn 600 tấn nhựa mỗi năm.

Khép kín vòng đời bao bì bằng mô hình kinh tế tuần hoàn

Song song với các giải pháp giảm nhựa từ nhà máy đến điểm bán, TH còn triển khai nhiều hoạt động nhằm khuyến khích người tiêu dùng tham gia trực tiếp vào hành trình bảo vệ môi trường. Doanh nghiệp tổ chức thường niên chương trình thu gom vỏ hộp sữa sau sử dụng tại hệ thống TH true mart, góp phần lan tỏa lối sống xanh và nâng cao nhận thức về phân loại, tái chế bao bì ngay từ mỗi gia đình.

TH là một trong các thành viên sáng lập Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Vietnam). Riêng giai đoạn 2024–2026, thông qua liên minh, hơn 21.000 tấn vỏ hộp sữa TH đã được thu gom để đưa trở lại chu trình tái chế, góp phần lan tỏa mô hình kinh tế tuần hoàn và nâng cao nhận thức cộng đồng về bao bì bền vững.

Một khách hàng mang theo túi cá nhân khi đi mua sắm tại TH true mart

Từ khâu thiết kế bao bì, giảm sử dụng vật liệu, khuyến khích tiêu dùng xanh đến thu gom và tái chế sau sử dụng, TH từng bước hình thành chuỗi giải pháp góp phần kéo dài vòng đời vật liệu, giảm khai thác tài nguyên nguyên sinh và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Những nỗ lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn thông qua các giải pháp giảm nhựa, tăng cường thu gom và tái chế bao bì là một phần trong hành trình giảm phát thải khí nhà kính tiến đến Net Zero của TH. Đến nay, Công ty Cổ phần Sữa TH và Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên đã đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn ISO 14068-1:2023 do tổ chức Control Union thẩm định. Đồng thời, ba dòng sản phẩm gồm TH true NUT, TH true OAT và TH TOPKID cũng đạt trung hòa carbon cho giai đoạn báo cáo năm 2024, theo chứng nhận do Control Union vừa cấp tháng 2/2026.

Ngày không sử dụng túi ni-lông tại Việt Nam do Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường và Sở Công Thương Hà Nội phát động tổ chức cùng sự phối hợp của Unilever Việt Nam, Hanns Seidel Foundation Việt Nam, Tổ chức Môi trường Thái Bình Dương (PE), Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) và đặc biệt là sự tham gia của hệ thống các nhà bán lẻ bao gồm: Central Retail Việt Nam, LOTTE Mart Việt Nam, AEON Việt Nam, MM Mega Market và TH true mart. Chiến dịch năm 2026 mang thông điệp xuyên suốt: “Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại các nhà bán lẻ”.

Danh sách 16 cửa hàng TH true mart triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày không sử dụng túi ni-lông 2026:

BẢO ANH