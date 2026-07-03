Hơn 3.500 tỷ đồng khởi công "Tổ hợp công nghệ đô thị tiên phong" tại Thái Nguyên

Ngày 2-7, Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ số Vạn Xuân (chủ đầu tư - đơn vị thành viên của Tổng Công ty CP Địa ốc Sài Gòn) tổ chức Lễ khởi công dự án Khu công nghệ số tập trung Yên Bình tại phường Vạn Xuân và xã Điềm Thụy (tỉnh Thái Nguyên).

Lễ khởi công được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, các đối tác, nhà đầu tư chiến lược.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp công nghệ số đang trở thành động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng bậc nhất của đất nước, tỉnh Thái Nguyên được định vị là cực tăng trưởng hạt nhân, trung tâm công nghiệp – đô thị - dịch vụ của vùng trung du và miền núi phía Bắc. Việc triển khai dự án Khu công nghệ số tập trung Yên Bình là bước đi chiến lược nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất công nghệ, đổi mới sáng tạo và làm bệ phóng vững chắc cho sự phát triển của nền kinh tế số của tỉnh Thái Nguyên.

Với quy mô 197,61 ha và tổng mức đầu tư trên 3.500 tỷ đồng, dự án được định hướng phát triển trở thành một "Tổ hợp công nghệ đô thị tiên phong" của cả nước. Bên cạnh phân khu lõi cho sản xuất phần cứng, phần mềm, Khu công nghệ số tập trung Yên Bình được thiết kế tích hợp tổ hợp các trung tâm tài chính, thương mại dịch vụ, nhà ở chuyên gia, trung tâm nghiên cứu phát triển và hệ thống giáo dục đào tạo,… đáp ứng tất cả các nhu cầu của nhà đầu tư về sản xuất, lưu trú, tiếp cận dòng vốn, giải quyết bài toán lao động công nghệ chất lượng cao ngay tại chỗ, đồng thời góp phần nâng cao năng lực công nghệ số của quốc gia.

Với lợi thế hạ tầng vượt trội đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe, vị trí giao thông thuận lợi kết nối trực tiếp với đường Vành đai 5 và khả năng tiếp cận nguồn nhân lực dồi dào, dự án đặt mục tiêu trở thành tâm điểm thu hút các tập đoàn công nghệ lớn trong các lĩnh vực mũi nhọn như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu (Data Center), thiết bị bay không người lái.

NGUYỄN THANH