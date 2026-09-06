Va chạm giữa xe khách và xe đầu kéo trên cao tốc, 5 người bị thương

Khoảng 3 giờ 50 phút ngày 6-9, trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi (thuộc địa bàn xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm và xe đầu kéo, làm 5 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm mang BKS 38B-012.xx với xe đầu kéo 37H-173.xx kéo rơ-moóc 37RM-031.xx. Thời điểm xảy ra tai nạn, 2 phương tiện lưu thông cùng chiều theo hướng Bắc - Nam.

Vụ tai nạn giao thông làm 5 người trên xe khách giường nằm bị thương, chủ yếu chấn thương vùng cổ, tay, chân. Một số hành khách khác choáng váng, trầy xước nhẹ, tự mở cửa thoát ra ngoài. Hai phương tiện bị hư hỏng, gây ùn tắc giao thông trên tuyến cao tốc hướng Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trời không mưa, mặt đường cao tốc bình thường.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển xuống nút giao cao tốc với tỉnh lộ 548 qua xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, để đi ra hướng quốc lộ 1.

Đến gần 7 giờ cùng ngày, giao thông qua khu vực hoạt động trở lại bình thường.

Phần đầu xe khách bị hư hỏng nặng sau tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Xe tải tại khu vực hiện trường tai nạn

ĐỨC HẢI