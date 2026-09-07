TPHCM chuyển 29 xã lên phường: thêm xung lực để phát triển - Những lợi thế đang mở ra

Công nghiệp, du lịch, dịch vụ và kinh tế biển đang làm thay đổi diện mạo nhiều xã của TPHCM. Ở 29 xã đủ điều kiện lên phường theo đề án đã được HĐND TPHCM thông qua, những đổi thay ấy đã thể hiện trong hoạt động sản xuất, việc làm và đời sống người dân.

Xã đã mang dáng phường

Một buổi sáng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bàu Bàng, người dân và doanh nghiệp đến giao dịch khá đông. Những hồ sơ liên quan đất đai, đăng ký kinh doanh, xây dựng, hộ tịch, nghĩa vụ tài chính chiếm phần khá lớn trong số công việc được tiếp nhận, xử lý.

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2026, trung tâm đã tiếp nhận và phối hợp xử lý 23.526 hồ sơ, trung bình hơn 120 hồ sơ/ngày. Riêng ở lĩnh vực đất đai, trung tâm phối hợp xử lý khoảng 1.770 hồ sơ/tháng; hồ sơ liên quan nghĩa vụ tài chính về thuế khoảng 224 hồ sơ/tháng.

Những con số này cho thấy xã Bàu Bàng hôm nay đã khác xa một xã thuần nông trước kia. Trên địa bàn xã hiện có Khu công nghiệp Bàu Bàng, Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng và Khu công nghiệp Cây Trường; khoảng 802 doanh nghiệp đang hoạt động với gần 31.800 lao động. Các ngành sản xuất khá đa dạng, từ dệt - nhuộm, cơ khí chế tạo, cơ khí chính xác đến chế biến gỗ, may mặc, sản xuất thức ăn chăn nuôi và công nghiệp hỗ trợ.

Cùng với sự phát triển của các nhà máy, dân số của xã cũng tăng rất nhanh. Chủ tịch UBND xã Bàu Bàng Nguyễn Hữu Luận thông tin, những năm gần đây, dân số của xã tăng bình quân hơn 5.000 người/năm, chủ yếu là người lao động đến làm việc và sinh sống, kéo theo nhu cầu về nhà ở, trường lớp, y tế, giao thông, cấp thoát nước, môi trường và giải quyết thủ tục hành chính.

Theo ông Nguyễn Hữu Luận, quy mô quản lý của xã hiện nay đã vượt xa đặc trưng của một xã nông thôn thông thường, khi dân cư biến động nhanh, nhu cầu xây dựng và đất đai lớn, hoạt động sản xuất - kinh doanh dày đặc, và yêu cầu quản lý trật tự đô thị, môi trường, giao thông, phòng cháy, chữa cháy ngày càng phức tạp. “Khi chuyển lên phường, chúng tôi kỳ vọng một mô hình quản lý phù hợp hơn với tính chất đô thị đang hình thành và tạo điều kiện để xã Bàu Bàng phát triển thành đầu mối công nghiệp - dịch vụ - logistics ở phía Bắc TPHCM”, ông Nguyễn Hữu Luận bày tỏ.

Ông Nguyễn Hữu Luận cho biết, địa phương cũng xác định những việc cần làm trước mắt và lâu dài, đó là hoàn thiện quy hoạch, lựa chọn dự án ưu tiên, huy động nguồn lực đúng quy định, cải cách thủ tục hành chính và nâng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để những điều kiện sẵn có được chuyển thành kết quả cụ thể.

Tạo sức bật cho địa phương

Ở xã Hồ Tràm, từ một vùng đất ven biển có sinh kế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, đánh bắt, chế biến hải sản và buôn bán nhỏ, địa phương đang chuyển mạnh sang du lịch.

Một khu du lịch tại xã Hồ Tràm, TPHCM (ẢNH: TRÚC GIANG)

Từ đầu năm 2026 đến tháng 8-2026, xã Hồ Tràm ước đón 655.813 lượt khách, trong đó hơn 150.000 lượt khách quốc tế và 505.652 lượt khách nội địa, doanh thu gần 1.400 tỷ đồng. Trên địa bàn có 14 khu du lịch, nghỉ dưỡng, khách sạn, resort và 56 cơ sở lưu trú, nhà nghỉ. Ngoài nghỉ dưỡng, địa phương còn khai thác các dịch vụ vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, hội nghị, sự kiện và ẩm thực.

Sự thay đổi ấy cũng thể hiện rõ trong sự chuyển dịch sinh kế của người dân. Bà Nguyễn Thị Hoa, ngụ ấp Láng Sim, trước đây làm nông, thu nhập phụ thuộc mùa vụ. Khi các khu du lịch phát triển, bà chuyển sang làm nhân viên thu dọn phòng tại một khu du lịch ở Hồ Tràm, có thu nhập ổn định hơn và vẫn được làm việc gần nhà. Trong khi đó, ông Trần Văn Cường, ngụ ấp Hồ Tràm, cho hay, khách du lịch tăng giúp việc buôn bán hải sản, ăn uống của gia đình ông và nhiều hộ khác thuận lợi hơn.

Ông Nguyễn Hữu Lộc, Chủ tịch UBND xã Hồ Tràm, phân tích, lợi thế lớn của xã Hồ Tràm là sự kết hợp giữa biển, rừng, không gian sinh thái và hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp, cùng vị trí thuận lợi kết nối TPHCM và Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tuy nhiên, xã cũng gặp phải điểm nghẽn lớn trong phát triển là hạ tầng công cộng của địa phương chưa theo kịp tốc độ phát triển dự án; không gian ven biển, bãi tắm cộng đồng, bãi đậu xe, điểm dừng chân và các sản phẩm bên ngoài resort còn thiếu. Nếu trở thành phường, Hồ Tràm định hướng phát triển thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, sinh thái, chăm sóc sức khỏe và giải trí, bổ trợ cho phường Vũng Tàu và xã Cần Giờ trong chuỗi du lịch biển của TPHCM.

Trong khi đó, xã Cần Giờ có lợi thế nằm ở vị trí cửa ngõ phía biển, không gian rộng, hệ sinh thái rừng ngập mặn và biển, cùng tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, kinh tế biển, dịch vụ biển, logistics và các loại hình kinh tế gắn với đô thị biển trong tương lai.

Tốc độ đô thị hóa nhanh tại xã Cần Giờ, TPHCM ( Ảnh : HOÀNG HÙNG)

Theo Chủ tịch UBND xã Cần Giờ Mai Trung Hưng, việc chuyển lên phường sẽ tạo điều kiện để địa phương từng bước nâng cao năng lực quản trị đô thị khi dân số, đầu tư, các hoạt động kinh tế - xã hội gia tăng, nhất là trong quy hoạch, đất đai, xây dựng, hạ tầng, môi trường và cung ứng dịch vụ công. Địa phương cũng sẽ có cơ chế tổ chức, nguồn lực phù hợp, từ đó chủ động hơn trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu quản trị đô thị, hoàn thiện hạ tầng quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ công và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của một không gian đô thị biển trong tương lai.

* Ông PHẠM KIỀU HƯNG, Chủ tịch UBND xã Củ Chi, TPHCM: Khai thác lợi thế để thu hút dự án Củ Chi có lợi thế lớn về quỹ đất, vị trí địa lý và hệ thống giao thông đang từng bước hoàn thiện, giúp tăng cường kết nối với các địa phương vùng Đông Nam bộ. Khi các công trình giao thông trọng điểm được triển khai, hoàn thiện, khả năng kết nối liên vùng sẽ ngày càng thuận lợi, tạo điều kiện để Củ Chi phát triển thương mại, dịch vụ, logistics, công nghiệp chất lượng cao và các hoạt động kinh tế có giá trị gia tăng cao. Chúng tôi định hướng khai thác những lợi thế này theo hướng thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ lớn, thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, phát triển đô thị trước hết phải hướng đến người dân. Khi trở thành phường, cùng với hạ tầng giao thông, địa phương kỳ vọng các thiết chế xã hội, y tế, giáo dục, không gian công cộng, hệ thống thoát nước và môi trường được đầu tư đồng bộ hơn, qua đó nâng cao chất lượng sống. Lên phường cũng là quá trình chuyển đổi tư duy quản lý, phương thức điều hành và chất lượng phục vụ. Địa phương đang tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trách nhiệm, gần dân, chủ động giải quyết công việc từ cơ sở; đồng thời chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện, nhanh chóng và minh bạch. * Bà LÊ THỊ KIM MINH, người dân ấp 4, xã Nhà Bè, TPHCM: Đời sống phải được nâng tầm tương xứng Khi nghe tin xã nhà chuẩn bị được nâng cấp lên phường, tôi cũng như nhiều bà con đều phấn khởi vì thấy quê hương đang từng ngày đổi mới và phát triển. Tôi kỳ vọng khi trở thành đô thị, cơ sở vật chất và hạ tầng của địa phương như đường sá, trường học, trạm y tế sẽ được quan tâm đầu tư khang trang, đồng bộ hơn. Điều bà con quan tâm hiện nay là thông tin hành chính. Chúng tôi mong chính quyền có phương án hỗ trợ người dân chuyển đổi các loại giấy tờ nhanh chóng, thuận tiện, tránh gây xáo trộn công việc và sinh hoạt. Chúng tôi sẵn lòng đồng hành và ủng hộ các chủ trương chung, chỉ mong khi xã lên phường, mỗi người thực sự được thụ hưởng những thành quả tốt đẹp từ quá trình đô thị hóa.

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NHÓM PV