Cầu Long Thành 2 chạy đua với thời gian

Đại công trường đang chạy đua từng giờ, từng ngày với mục tiêu đưa đoạn tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành vào khai thác cuối năm nay.

Những ngày này, giữa lòng sông Đồng Nai, công trường cầu Long Thành 2 đang khẩn trương thi công với hàng trăm kỹ sư, công nhân và hàng chục thiết bị máy móc. Những sà lan trọng tải lớn, cần cẩu bánh xích cỡ lớn cùng hàng chục mũi thi công tập trung trên mặt nước, liên tục chạy đua với thời gian để hoàn thiện các hạng mục quan trọng.

Giữa lòng sông rộng lớn, các sà lan trọng tải lớn và hệ thống cần cẩu bánh xích cùng hàng trăm kỹ sư, công nhân tất bật thi công hoàn thiện các trụ cầu chính

Trên đỉnh những trụ cầu vươn cao giữa dòng chảy xiết, đốt K0 đang được gấp rút hoàn thiện, mở ra bước chuyển từ thi công phần móng, thân trụ sang giai đoạn đúc hẫng dầm cầu. Dọc 2 bờ sông, các trụ cầu cạn hoàn thiện, dầm Super-T được gác, công nhân khẩn trương đan thép, đổ bản mặt cầu, thi công đường dẫn và xử lý nền đất yếu.

Trong điều kiện mưa nhiều, dòng sông chảy xiết, nguồn vật liệu khan hiếm và mặt bằng còn vướng mắc, các nhà thầu vẫn duy trì chế độ “3 ca, 4 kíp”, huy động hơn 800 kỹ sư, công nhân, gần 100 thiết bị hạng nặng và 34 mũi thi công, triển khai chiến dịch “180 ngày đêm” nhằm rút ngắn tiến độ khoảng 2 tháng.

Những trụ cầu cơ bản hoàn thiện và đang trong giai đoạn chuẩn bị lao dầm

Được xây dựng song song phía hạ lưu cầu Long Thành 1, cầu Long Thành 2 dài hơn 2,3km, quy mô 5 làn xe, là hạng mục trọng điểm của dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn qua sông Đồng Nai, tăng năng lực kết nối TPHCM với Cảng hàng không quốc tế Long Thành và liên kết các tuyến giao thông huyết mạch của vùng Đông Nam bộ.

>>> Những hình ảnh ghi nhận tại công trường cầu Long Thành 2

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QUỐC HÙNG - THANH THƯƠNG