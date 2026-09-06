Xã hội

Kiên trì bám đồi Xuân Sơn tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

SGGPO

Ngày 6-9, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Xuân Sơn, xã Kim Sơn (Gia Lai).

Tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, báo cáo quá trình thu thập, đối chiếu hồ sơ, tư liệu lịch sử và thông tin nhân chứng. Lực lượng chức năng đã khảo sát thực địa, khoanh vùng và khai quật các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

IMG_20260906_193059.jpg
Lực lượng tìm kiếm khai quật khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ ở đồi Xuân Sơn

Đồi Xuân Sơn gắn với trận đánh ác liệt cuối tháng 12-1966. Đêm 26, rạng sáng 27-12-1966, Trung đoàn 22, Sư đoàn 3 Sao Vàng phối hợp với lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương tiến công cứ điểm Xuân Sơn do quân Mỹ xây dựng.

Năm 2022, từ thông tin của các nhân chứng, cựu chiến binh trong nước và cựu binh Mỹ, lực lượng chức năng đã khảo sát, tìm kiếm và quy tập 60 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Tuy nhiên, tiếp tục rà soát, cơ quan chức năng nhận định vẫn còn những vị trí chôn cất chưa được phát hiện.

IMG_20260906_193056.jpg
Lực lượng tìm kiếm cẩn trọng sàng lọc từng mẫu vật, chi tiết
IMG_20260906_193201.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra các mẫu vật tìm kiếm được tại hiện trường

Trong đợt tìm kiếm mới, các lực lượng kết hợp hồ sơ, tư liệu lịch sử và thông tin nhân chứng, flycam, dữ liệu hình ảnh, vệ tinh và radar xuyên đất để khảo sát, phân tích địa hình, khoanh vùng các vị trí nghi vấn.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tiếp tục kiên trì rà soát từng nguồn tin, dấu tích và khu vực nghi vấn. Công tác tìm kiếm phải được thực hiện khoa học, thận trọng, an toàn và không bỏ sót thông tin có giá trị. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ các nguồn tư liệu với công nghệ hiện đại để nâng cao độ chính xác, hiệu quả tìm kiếm.

Tin liên quan
NGỌC OAI

Từ khóa

Hài cốt liệt sĩ liệt sĩ chiến dịch 500 ngày đêm đồi Xuân Sơn Gia Lai ADN

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn