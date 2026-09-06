Xã hội

Formosa Hà Tĩnh báo cáo nguyên nhân sơ bộ sự cố lò gió nóng số 3

SGGPO

Ngày 6-9, thông tin từ Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) cho biết vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng, báo cáo kết quả điều tra sơ bộ và tình hình xử lý sự cố thiết bị lò gió nóng số 3 của lò cao số 1 - Công ty FHS.

Khu vực hiện trường thời điểm xảy ra sự việc, sáng 4-9
Khu vực hiện trường thời điểm xảy ra sự việc, sáng 4-9

Trước đó, khoảng 8 giờ 16 phút ngày 4-9, trong quá trình vận hành cấp gió nóng, lò gió nóng số 3 của lò cao số 1 thuộc nhà máy lò cao FHS xảy ra sự cố, gây cháy cỏ cục bộ tại khu vực xung quanh thiết bị.

Vụ việc làm một nhân viên của nhà thầu MCC 19 bị mảnh vật liệu chịu lửa văng trúng mắt cá chân phải, gây đứt gân, phải đưa đi cấp cứu và đang được điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội.

Theo FHS, sự cố khiến lò cao số 1 tạm ngừng sản xuất, lò gió nóng số 3 và một số thiết bị phụ trợ bị hư hỏng. FHS cô lập khu vực, triển khai các biện pháp kiểm soát an toàn và kịp thời dập tắt các điểm cháy cục bộ, không để cháy lan. FHS cũng bố trí nhân lực chuyên môn cùng các nhà thầu khẩn trương sửa chữa, thay thế.

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Một góc dự án Formosa Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
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ĐỨC HẢI

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