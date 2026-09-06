Nam bộ: Mưa diện rộng từ ngày 9-9

Theo các chuyên gia khí tượng, ngày 6-9, Nam bộ ban ngày có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C.

Theo dự báo, Nam bộ sẽ gia tăng mưa từ ngày 8-9 và mưa diện rộng từ ngày 9-9

Chiều và tối, khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 8-9, mưa tại Nam bộ có xu hướng gia tăng. Từ ngày 9-9, trời nhiều mây, nắng giảm, mưa tăng cả về phạm vi và lượng; nhiều nơi có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Nguyên nhân do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng dịch chuyển xuống phía Nam, làm gia tăng hội tụ ẩm trên khu vực Nam bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đợt mưa ở Nam bộ kéo dài từ ngày 8 đến 15-9, trong đó trọng tâm từ ngày 10 đến 12-9, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Tại cao nguyên Trung bộ, khoảng ngày 10 đến 12-9 có mưa đến mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung bộ, ngày 8 và 9-9 có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào chiều và tối. Từ ngày 10 đến 15-9, khu vực tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Tại Bắc bộ, ngày 9 và 10-9 có mưa rào.

Người dân Nam bộ cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo, nhất là khi hoạt động ngoài trời trong thời điểm mưa dông gia tăng.

PHÚC HẬU