Đặc khu Côn Đảo tưởng niệm 84 năm ngày hy sinh của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Ngày 6-9, tại Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân đặc khu Côn Đảo (TPHCM) tổ chức Lễ kỷ niệm 124 năm ngày sinh (6-9-1902 – 6-9-2026) và tưởng niệm 84 năm ngày hy sinh của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6-9-1942 – 6-9-2026).

Dự lễ tưởng niệm có đồng chí Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Côn Đảo; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu cùng nhân dân, du khách và cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong.

Lãnh đạo đặc khu Côn Đảo cùng nhân dân, du khách và giáo viên, học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong dâng hương

Tại mộ phần Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ở khu A, Nghĩa trang Hàng Dương, các đại biểu dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Mộ phần Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ở khu A, Nghĩa trang Hàng Dương

Tại đền thờ Côn Đảo, các đại biểu thỉnh chuông, dâng hương, dành phút mặc niệm và ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của dân tộc.

Đồng chí đã dành trọn cuộc đời mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân, hy sinh và yên nghỉ trên mảnh đất Côn Đảo linh thiêng.

Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902 tại tỉnh Nghệ An. Năm 1935, tại Đại hội lần thứ I Đảng Cộng sản Đông Dương, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư. Tháng 6-1939, đồng chí Lê Hồng Phong bị mật thám Pháp bắt tại Sài Gòn. Hết hạn tù, đồng chí Lê Hồng Phong tiếp tục viết báo, chiến đấu trên mặt trận chính trị, lý luận tại quê nhà. Tháng 1-1940, thực dân Pháp bắt giam đồng chí Lê Hồng Phong tại quê nhà, rồi giam vào Khám Lớn Sài Gòn. Cuối năm 1940, thực dân Pháp đày đồng chí ra Côn Đảo. Trước khi trút hơi thở cuối cùng vào trưa 6-9-1942, đồng chí nhắn lại: “Nhờ các đồng chí nói với Đảng rằng, tới giờ phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn tin tưởng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng”.

MẠNH CƯỜNG - KHÁNH CHI