Rà soát, xử lý SIM rác: Số vụ lừa đảo trực tuyến giảm 56% trong 6 tháng

Khoảng 13 triệu số thuê bao di động đã bị tạm dừng dịch vụ, bao gồm khóa 2 chiều hoặc thu hồi. Đây là những thuê bao chưa hoàn thành việc chuẩn hóa, xác nhận chính chủ theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất.

Người dân thực hiện xác thực thông tin thuê bao ở điểm giao dịch VinaPhone/VNPT xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (ẢNH: TRẦN LƯU)

Theo Cục Viễn thông, đến nay, 10/10 doanh nghiệp viễn thông di động đã hoàn thành kết nối và chuyển hơn 115 triệu số thuê bao di động đến Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư để rà soát, đồng bộ lên VNeID. Trong số này, khoảng 102 triệu số đã được chuẩn hóa, xác nhận chính chủ sử dụng và tích hợp vào “Ví giấy tờ” của công dân trên VNeID; khoảng 13 triệu số đang bị tạm dừng dịch vụ, bao gồm khóa 2 chiều và thu hồi, do chưa hoàn thành việc chuẩn hóa, xác nhận chính chủ theo quy định tại Thông tư 08.

Trong tháng 9, Cục Viễn thông sẽ phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an gồm Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) để tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định tại Thông tư 08 của các doanh nghiệp viễn thông di động. Các doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm.

Trung tá Lê Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng 5 (A05), cho biết, thời gian qua, các nhà mạng viễn thông đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để rà soát, xử lý SIM rác, truy bắt nguồn SIM cung cấp phương tiện liên lạc cho các đối tượng lừa đảo. Điều này giúp hạn chế hoạt động của SIM rác, góp phần giảm 56% số vụ lừa đảo trực tuyến trong 6 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025.

A05 và các nhà mạng sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp kỹ thuật cảnh báo, gắn nhãn cuộc gọi nghi ngờ lừa đảo, chặn lọc tin nhắn rác, tin nhắn giả mạo thương hiệu; thực hiện các chiến dịch tuyên truyền thông qua tin nhắn để cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới đến các thuê bao di động trên diện rộng.

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TRẦN LƯU