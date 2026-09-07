Không có chứng chỉ hành nghề: Cá nhân môi giới bất động sản bị phạt đến 60 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà, kinh doanh bất động sản.

Trong đó, nghị định quy định phạt tiền 40-60 triệu đồng đối với cá nhân có một trong các hành vi như: cá nhân hành nghề môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề; cá nhân hành nghề môi giới bất động sản nhưng không hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản; không thực hiện quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản nơi cá nhân làm việc…

Nghị định cũng quy định phạt tiền 120-160 triệu đồng đối với một trong các hành vi như: tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp theo quy định...

LÂM NGUYÊN