BAF Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược với Muyuan

Ngày 16-9, tại TPHCM đã diễn ra lễ công bố hợp tác chiến lược giữa Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) và Tập đoàn Chăn nuôi – Thực phẩm Muyuan (Muyuan Foods Co., Ltd).

Thỏa thuận hợp tác tập trung vào mục đích chuyển giao công nghệ thiết bị chuồng trại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quy trình vận hành trong toàn chuỗi chăn nuôi, nhằm đảm bảo an toàn sinh học và thân thiện với môi trường. Trong thời đại 4.0, việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến, máy móc tự động, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo vào chăn nuôi không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, tối ưu được các nguồn lực mà còn đảm bảo an toàn sinh học và môi trường theo những tiêu chuẩn toàn cầu.

Với sự đồng hành của Muyuan, BAF Việt Nam sẽ cải tiến toàn diện hệ thống chuỗi khép kín từ các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đến mô hình chuồng trại. Trong bối cảnh ngành chăn nuôi toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức từ dịch bệnh mà điển hình là dịch tả lợn châu Phi, việc quản trị an toàn sinh học là yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp. Do đó, với kinh nghiệm dày dặn cùng các biện pháp quản lý an toàn sinh học đã được Muyuan triển khai thành công tại Trung Quốc, BAF sẽ học hỏi và áp dụng hiệu quả tại Việt Nam. Việc này sẽ giúp giảm thiểu rủi ro dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của đàn heo, tăng hiệu quả kinh doanh và từ đó đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường.

Bên cạnh đó, thực tiễn phát triển ngành chăn nuôi đang có tác động không nhỏ đến môi trường, từ việc sử dụng tài nguyên nước đến phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên, với các công nghệ hiện đại được chuyển giao từ Muyuan, BAF sẽ nâng cấp quy trình quản lý chất thải chăn nuôi, tái chế và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên.

QUỲNH TRÚC