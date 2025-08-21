Ngắm dàn 3 tàu bay Airbus A321 hiện đại của Sun PhuQuoc Airways: sẵn sàng cất cánh vào tháng 11

Chỉ trong 9 ngày, Sun PhuQuoc Airways đã đón 3 trên tổng số 8 tàu bay Airbus A321. Những hình ảnh trực tiếp từ sân bay Nội Bài sáng 19-8 cho thấy dàn tàu bay hiện đại của hãng đang dần hoàn thiện, sẵn sàng cho cột mốc mở bán vé tháng 10 và cất cánh thương mại vào tháng 11 tới.

Sáng 19-8, tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, sự chú ý của giới hàng không và truyền thông đổ dồn vào khoảnh khắc 2 chiếc Airbus A321CEO - một trong những mẫu máy bay thành công nhất trong lịch sử hàng không thương mại đã đồng loạt hạ cánh.

Chỉ 9 ngày sau sự kiện đón chiếc Airbus A321NX đầu tiên hôm 10-8, Sun PhuQuoc Airways tiếp tục bổ sung thêm 2 tàu bay, chính thức nâng đội hình lên 3 trên 8 tàu bay theo kế hoạch năm 2025.

Loạt hình ảnh từ buổi lễ không chỉ ghi dấu một cột mốc quan trọng mà còn cho thấy rõ hơn diện mạo thương hiệu của hãng hàng không đang được kỳ vọng tạo ra một bước ngoặt cho Phú Quốc và thị trường Việt Nam, đồng thời thể hiện quyết tâm lớn của hãng: nhanh chóng hiện thực hóa mục tiêu khai thác thương mại ngay trong tháng 11 năm nay.

Các ống kính đã ghi trọn hình ảnh các đôi cánh A321CEO lướt trên bầu trời Hà Nội trước khi chạm đường băng Nội Bài và được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng truyền thống

Dàn ảnh cận cảnh làm rõ hơn chiếc áo mới giàu cảm xúc của Sun PhuQuoc Airways. Lấy cảm hứng từ sắc đỏ hoàng hôn và ánh vàng rực rỡ của bình minh Phú Quốc, diện mạo các tàu bay nổi bật với hai gam màu chủ đạo Flame Scarlet và vàng cam ánh kim

Trên nền trắng, dòng chữ “SUN PHUQUOC AIRWAYS” nổi bật với sắc đỏ đặc trưng, liền kề quốc kỳ Việt Nam- như một tuyên ngôn tự hào về thương hiệu Việt. Chữ "Q" được tạo hình như mặt trời đang mọc lên từ biển đảo, với phần chân chữ được cách điệu mang hình dáng của Phú Quốc - như lời mời gọi du khách tới đảo ngọc

Biểu tượng 9 cánh hoa ở đuôi máy bay tượng trưng cho 9 kết nối, 9 giá trị dịch vụ của Sun PhuQuoc Airways.

Với đường kính thân máy bay lên tới 3,95 mét và chiều rộng khoang 3,70 mét, A321CEO sở hữu không gian rộng nhất trong phân khúc. Thiết kế này cho phép bố trí ghế ngồi tiêu chuẩn rộng 18 inch và lối đi thoáng đãng.

Khoang hành khách được thiết kế lấy trải nghiệm hành khách làm trung tâm. Các khoang hành lý xách tay (overhead bin) có dung tích lớn, cho phép đặt vừa vali kéo cỡ cabin theo chiều dọc - tối ưu hóa khả năng chứa đồ.

Hệ thống cửa sổ lớn được bố trí hợp lý mang lại ánh sáng tự nhiên tràn ngập cabin, trong khi hệ thống đèn LED chống mỏi mắt giúp giảm tình trạng jet lag (chứng rối loạn nhịp sinh học do chênh lệch múi giờ) trên các chuyến bay dài.

Với tầm bay hiệu quả, có thể lên tới 5.950km, A321CEO mang lại sự linh hoạt trong khai thác: vừa phù hợp cho các đường bay nội địa và khu vực có mật độ cao, vừa đủ khả năng phục vụ hiệu quả các đường bay quốc tế tầm trung từ Phú Quốc tới Đông Bắc Á, Đông Nam Á...

Hai tàu bay A321CEO của SPA được trang bị động cơ CFM International CFM56-5B - dòng động cơ thương mại nổi tiếng nhất thế giới về độ tin cậy, được hàng trăm hãng hàng không lớn nhỏ lựa chọn.

Buồng đốt cải tiến DAC (Double Annular Combustor) giúp giảm đáng kể lượng khí thải NOx, trong khi cấu trúc lõi động cơ được kế thừa và nâng cấp từ các thế hệ trước, cân bằng tối ưu giữa độ bền và hiệu suất nhiên liệu. Đặc biệt, động cơ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn môi trường khắt khe của ICAO về khí thải và tiếng ồn, đồng thời có khả năng sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) khi pha trộn, thể hiện cam kết của SPA hướng đến vận hành xanh và thân thiện môi trường.

Trước đó, ngày 10-8, Sun PhuQuoc Airways đã đón tàu bay Airbus A321NX đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Máy bay được sản xuất và bàn giao mới 100% từ nhà máy của Airbus tại Hamburg (Đức). Thuộc phiên bản mới nhất của dòng A321, A321NX sở hữu khoang hành khách được cải tiến toàn diện. Đặc biệt, tàu bay sử dụng động cơ LEAP-1A thế hệ mới, cho hiệu suất khai thác vượt trội: tiết kiệm đến 20% nhiên liệu, giảm 50% khí thải CO₂ và giảm 75% tiếng ồn so với thế hệ trước. Đây là dòng động cơ được đánh giá cao về độ tin cậy, vận hành ổn định và an toàn.