FE CREDIT và sứ mệnh đồng hành kiến tạo cộng đồng bền vững

Không chỉ là công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu Việt Nam, FE CREDIT còn luôn tiên phong gieo mầm những giá trị nhân văn. Suốt 15 năm qua, song song với hoạt động kinh doanh, FE CREDIT kiên định thực hiện sứ mệnh trách nhiệm xã hội, không ngừng lan tỏa những hành động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng sống, hướng tới một cộng đồng phát triển bền vững.

Gieo mầm giá trị nhân văn

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam phát triển nhanh chóng, mở ra nhiều cơ hội mới, vẫn còn những hoàn cảnh khó khăn, cần một điểm tựa tài chính kịp thời để vững vàng trước biến động cuộc sống. Tiếp xúc với khách hàng thuộc nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ công nhân, người làm việc tự do hay giới trẻ có thu nhập thấp, Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE CREDIT) đã thấu hiểu sâu sắc và đồng cảm với những khó khăn, trăn trở của từng nhóm đối tượng trong xã hội.

Trong suốt 15 năm qua, FE CREDIT không dừng lại ở vai trò một tổ chức tài chính, mang cơ hội tiếp cận tín dụng cho nhóm khách hàng dưới chuẩn, không được phục vụ đầy đủ bởi hệ thống ngân hàng (underbanked), mà còn luôn hết mình nỗ lực trở thành một người bạn đồng hành, góp phần xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người “yếu thế” trong xã hội. Công ty đã liên tục triển khai các chương trình Trách nhiệm xã hội (CSR) thông qua các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, đặc biệt là các chương trình liên quan đến giáo dục và môi trường như tài trợ trang thiết bị giáo dục, trao học bổng, xây nhà tình nghĩa, tặng quà Tết...

FE CREDIT trao học bổng cho học sinh tiểu học. Ảnh: FE CREDIT

Riêng năm 2024, FE CREDIT đã trao hơn 200 suất học bổng tiếp bước đến trường cho học sinh hiếu học, hỗ trợ 3 hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM thông qua chương trình “Cặp lá yêu thương – Em vui đến trường” cùng VPBank với tổng trị giá 150 triệu đồng. Những suất học bổng này sẽ tiếp thêm hy vọng và nghị lực cho các em học sinh thực hiện hóa ước mơ chạm đến con chữ.

Bên cạnh đó, FE CREDIT cũng thường xuyên phát động, tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, môi trường như: Trao tặng 300 phần quà đến tay người dân có mảnh đời khó khăn trên khắp đất nước; phối hợp cùng Báo Công An TPHCM trao 200 bồn chứa nước sạch cho người dân bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long, giúp bà con tích trữ nước ngọt ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao đời sống và xoa dịu nỗi lo thường nhật.

Những nỗ lực này mang lại giá trị vật chất lẫn tinh thần, góp phần tạo nên những mảnh ghép cộng đồng phát triển bền vững, bồi đắp hạnh phúc cho những người yếu thế, hướng đến tương lai thịnh vượng hơn.

Song hành cùng các chương trình hướng đến cộng đồng, FE CREDIT còn mở rộng tác động tích cực thông qua đổi mới sản phẩm và nâng cao kiến thức tài chính. Là công ty tài chính tiêu dùng lớn nhất Việt Nam, FE CREDIT có cơ hội chứng kiến nhiều thay đổi trong hành vi tiêu dùng của khách hàng, đặc biệt là Gen Z - thế hệ gắn liền với công nghệ, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến xu hướng tiêu dùng trên môi trường số. FE CREDIT hiểu được rằng giáo dục tài chính từ sớm cho thế hệ trẻ đang trở thành yêu cầu cấp bách.

Trên tinh thần đó, công ty đã có mặt tại chuỗi sự kiện “Ngày không tiền mặt 2025”, trong phiên thảo luận “Sống số - Sống chất” với chủ đề: "Gen Z hưởng lợi từ kỷ nguyên chuyển đổi số vay tiêu dùng". Tại đây, chuyên gia từ FE CREDIT đã chia sẻ nhiều thông tin hữu ích, khai thác nhiều góc nhìn số hóa trong tự do tài chính, truyền cảm hứng cho Gen Z cân bằng nhu cầu sống và chi tiêu thông minh trong kỷ nguyên số.

Trao cơ hội tài chính, lan tỏa giá trị bền vững

Song hành cùng hoạt động cộng đồng, FE CREDIT còn tiên phong trong sứ mệnh mở rộng tiếp cận tài chính cho nhóm underbanked. Bằng việc phát triển đa dạng các sản phẩm tài chính minh bạch và dễ tiếp cận, công ty đã mở ra cơ hội tiếp cận tài chính công bằng hơn cho hàng triệu người, giúp họ không chỉ vượt qua khó khăn trước mắt mà còn từng bước xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

Đồng thời, FE CREDIT không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, số hóa dịch vụ và minh bạch hóa thông tin, nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận vốn vay một cách nhanh chóng và tiện lợi. Nổi bật trong những nỗ lực này là FE ONLINE 2.0 - phiên bản nâng cấp toàn diện của ứng dụng tài chính đa nhiệm.

Ứng dụng FE ONLINE 2.0. Ảnh: FE CREDIT

Với giao diện thân thiện, dễ sử dụng và trải nghiệm mượt mà, FE ONLINE 2.0 cho phép khách hàng vay vốn, mở thẻ và theo dõi, quản lý khoản vay chỉ trên một nền tảng duy nhất, đem lại tiện ích tối đa.

Các giải pháp tài chính của FE CREDIT không chỉ hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, mà hơn hết là “điểm tựa” vững chắc, sát cánh cùng hàng triệu hoàn cảnh xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, thích ứng giữa nhịp sống xã hội không ngừng biến động.

Là một thành viên của hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), FE CREDIT đã có những bước tiến đột phá, giữ vững vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng. Hiện nay, công ty có hơn 13.000 điểm bán trên toàn quốc và hơn 17 triệu khách hàng – những con số thể hiện sự tin tưởng mà khách hàng đã dành cho doanh nghiệp suốt 15 năm qua.

Với kim chỉ nam “đồng hành và thấu hiểu”, FE CREDIT xem trách nhiệm xã hội là nhịp đập song hành cùng hiệu quả kinh doanh, vun bồi cho sự phát triển lành mạnh của doanh nghiệp.

FE CREDIT sẽ tiếp tục sứ mệnh đồng hành, kiến tạo cộng đồng bền vững thông qua các hoạt động trách nhiệm xã hội, phát triển sản phẩm, giải pháp tài chính hiện đại, cùng cộng đồng Việt Nam hướng tới một tương lai thịnh vượng bền vững.

NHƯ VÂN