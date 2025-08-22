Nhiều nhà sáng tạo nội dung quan tâm đến thương mại sáng tạo trên YouTube Shopping

Chiều 22-8, YouTube công bố chỉ một năm sau khi ra mắt, YouTube Shopping đã thúc đẩy thời gian xem các nội dung liên quan đến mua sắm tại Việt Nam tăng vọt hơn 500%, với hơn 55% nhà sáng tạo nội dung đủ điều kiện tại Việt Nam tham gia chương trình liên kết để khai thác các nguồn doanh thu mới.

Bà Mukpim Anantachai, Giám đốc Đối tác YouTube tại Việt Nam và Thái Lan

Tận dụng đà phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số Việt Nam, YouTube đã ra mắt YouTube Shopping tại Việt Nam vào tháng 10 năm ngoái, đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 6 trên thế giới triển khai chương trình này.

Từ đó đến nay, YouTube Shopping đã mở ra cơ hội cho các nhà sáng tạo phát triển hoạt động kinh doanh theo nhiều cách thức mới, đồng thời giúp các thương hiệu tiếp cận nhóm khán giả có mức độ gắn kết cao thông qua những hợp tác dẫn dắt bởi nhà sáng tạo. Thực tế, YouTube hiện là nền tảng video số một tại Đông Nam Á (do Google/Kantar, APAC Breakthrough Behaviours cung cấp vào tháng 4-2025), tiếp cận nhiều người tiêu dùng mỗi ngày hơn tất cả các nền tảng video khác cộng lại, và phủ sóng 94% dân số trực tuyến trên 18 tuổi tại Việt Nam (theo dữ liệu nội bộ từ YouTube, vào tháng 5-2025).

Bà Mukpim Anantachai, Giám đốc Đối tác YouTube tại Việt Nam và Thái Lan, chia sẻ, chỉ trong chưa đầy một năm, hơn 55% nhà sáng tạo đủ điều kiện đã tham gia chương trình tiếp thị liên kết và khám phá thêm nhiều nguồn doanh thu (theo dữ liệu nội bộ từ YouTube, tính đến tháng 6-2025), thời gian xem nội dung liên quan đến mua sắm tăng hơn 500% (theo dữ liệu nội bộ của YouTube, với tháng 2-2024 so với tháng 2-2025).

Các nhà sáng tạo nội dung chia sẻ kinh nghiệm tham gia chương trình YouTube Shopping

Ngoài ra, YouTube vừa triển khai loạt tính năng mới nhằm tối ưu hóa các hoạt động thương mại dựa trên nội dung cho các nhà sáng tạo và thương hiệu, gồm: Stickers on Shorts - Nhãn dán sản phẩm trên Shorts (một nhãn dán pop-up trực quan để gắn thẻ sản phẩm trên Shorts, giúp người xem mua sắm tức thì); Timestamps - Dấu thời gian (hiển thị chính xác các sản phẩm tại thời điểm chúng xuất hiện trong video); Chrome Extension - Tiện ích mở rộng trên Chrome (cách thuận tiện để nhà sáng tạo lưu các sản phẩm và ưu đãi từ sàn thương mại điện tử để gắn thẻ sau này).

THU HƯƠNG