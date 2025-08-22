VietinBank đồng hành cùng ước mơ học tập, làm việc toàn cầu của người Việt

Với loạt chính sách ưu đãi toàn diện, VietinBank khẳng định vai trò tiên phong trong việc cung cấp giải pháp tài chính chuyên biệt dành cho doanh nghiệp tư vấn du học, doanh nghiệp xuất khẩu lao động (XKLĐ), cùng các du học sinh, du học nghề và người lao động Việt Nam tại nước ngoài.

Gói giải pháp tài chính toàn diện của VietinBank

Giải pháp tài chính “may đo” cho doanh nghiệp

Gói giải pháp của VietinBank được thiết kế riêng theo đặc thù hoạt động của doanh nghiệp du học và XKLĐ, giúp tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và hỗ trợ khách hàng cá nhân liên quan.

Doanh nghiệp được hưởng loạt ưu đãi vượt trội: ưu đãi tỷ giá lên đến 150 điểm, giảm đến 100% phí chuyển tiền ngoại tệ; ưu đãi lãi suất tiền gửi, tiền vay, giảm đến 50% phí phát hành thư tín dụng (L/C); tặng tài khoản số đẹp, kèm 99 gói thuê bao bảo lãnh; giao dịch nhanh chóng 24/7 qua ứng dụng ngân hàng số VietinBank eFAST.

Đặc biệt, khi giới thiệu thành công khách hàng giao dịch ngoại tệ, doanh nghiệp còn được nhận ngay tài khoản số đẹp trị giá đến 50 triệu đồng.

Ưu đãi thiết thực cho khách hàng cá nhân

Không chỉ tập trung vào doanh nghiệp, VietinBank còn triển khai nhiều chính sách dành cho du học sinh, du học nghề, người lao động và thân nhân.

Theo đó, miễn phí chuyển tiền quốc tế vào thứ 5 hàng tuần, giảm đến 100% phí các ngày còn lại; ưu đãi tỷ giá tới 180 điểm khi mua ngoại tệ; tặng tài khoản số đẹp trị giá đến 20 triệu đồng; hàng loạt quà tặng và ưu đãi phí khi mở thẻ quốc tế.

Khách hàng cá nhân có thể giao dịch thuận tiện 24/7 trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile.

Cam kết đồng hành dài hạn

VietinBank cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân bằng nguồn lực tài chính mạnh mẽ và dịch vụ ngân hàng hiện đại.

Mục tiêu là hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, đồng thời tiếp sức cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện thực hóa ước mơ học tập và làm việc toàn cầu.

Thông tin chi tiết, doanh nghiệp và khách hàng liên hệ các chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank hoặc tổng đài hỗ trợ 1900 558 868.

ĐÌNH DƯ