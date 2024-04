Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2024) và 79 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2024).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu đánh giá cao việc Công an TPHCM ký kết phối hợp liên tịch với Thành đoàn TPHCM tổ chức các hoạt động tham gia cải tạo không gian đô thị, khoác lên phố phường hàng chục bức tranh bức họa phong cảnh, biển đảo, quê hương đất nước, con người Việt Nam. Điều đó đã góp phần tăng cường quảng bá du lịch, xóa bỏ đi các mảng không gian bong tróc, chằng chịt vết dán.

Cùng với đó là tô điểm cho đô thị các mảng màu rực rỡ, ghi dấu ấn mạnh trong lòng người dân và du khách bốn phương; góp phần đẩy lùi nạn quảng cáo sai quy định, giữ gìn an ninh trật tự và chỉnh trang mỹ quan đô thị.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Công an TPHCM và các đơn vị tiếp tục triển khai sâu rộng, bài trừ, đẩy lùi, tiến đến xóa bỏ nạn quảng cáo, rao vặt sai quy định tràn lan, tích cực theo dõi, phát hiện, tố giác và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Đồng chí Ngô Minh Châu cũng mong muốn thành phố sẽ có thêm nhiều công trình nghệ thuật lớn hơn, đẹp hơn để tăng cường “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”; vận dụng, sáng tạo về xây và chống tội phạm lĩnh vực này với tinh thần tất cả vì TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Công trình bích họa Việt Nam tươi đẹp ở phường Cầu Ông Lãnh và phường Phạm Ngũ Lão là công trình thứ 10 trong chuỗi các công trình do Công an TPHCM phối hợp Nippon Paint Việt Nam, Thành đoàn TPHCM, UBND quận 1, Tổng Công ty điện lực TPHCM… thực hiện với chiều dài là 192m, tổng diện tích gần 600m², bao gồm phong cảnh quê hương, đất nước, con người Việt Nam trải dài từ miền Tây Bắc của Tổ quốc đến miền Tây Nam bộ.

Công trình bích họa “Việt Nam tươi đẹp” thứ 10 tại quận 1

Điểm nhấn của công trình là bích họa bản đồ Việt Nam nhìn từ vệ tinh với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và đàn bồ câu trắng, đây cũng sản phẩm hưởng ứng đặc trưng của Công an TPHCM và có kích cỡ lớn kỷ lục trong các tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động. Công trình với mục đích góp phần chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, nâng cao ý thức cộng đồng trong quần chúng nhân dân.