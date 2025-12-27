Bạn đọc Báo SGGP giúp vợ chồng già bị bệnh ở Gia Lai

Đại diện Báo SGGP vừa phối hợp UBND xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) tổ chức thăm hỏi, trao 19 triệu đồng bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ vợ chồng ông Phạm Văn Hùng (75 tuổi) và bà Huỳnh Thị Thảnh (75 tuổi, xóm Trung Minh, thôn Trung Chánh, xã Đề Gi).

Đây là hai nhân vật trong bài “Xót thương vợ chồng già bị tai biến, bại liệt”, đăng trên Báo SGGP ngày 17-11-2025.

Bà Huỳnh Thị Thảnh bị đột quỵ từ năm 2019, sức khỏe suy kiệt, chân tay dần tê liệt. Ông Phạm Văn Hùng bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người, thường xuyên phải điều trị. Gia đình có 5 người con, trong đó người con cả đã qua đời vì tai biến, để lại 3 cháu nhỏ; các con còn lại đều làm thuê, thu nhập bấp bênh. Thời gian qua, mưa bão kéo dài khiến hoàn cảnh gia đình thêm khó khăn.

Ông Hùng phải nhập viện do bệnh tái phát, người con út đang làm thuê ở xa phải nghỉ việc để về chăm sóc cha, bà Thảnh ở nhà một mình. Nhận số tiền hỗ trợ, bà Thảnh xúc động gửi lời cảm ơn bạn đọc và Báo SGGP đã quan tâm, sẻ chia, giúp gia đình có thêm điều kiện chữa bệnh.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Đề Gi, cho biết, địa phương đã đưa vợ chồng ông Hùng vào diện hưởng chính sách bảo trợ xã hội và sẽ tiếp tục xem xét, hỗ trợ thêm để gia đình vượt qua khó khăn.

NGỌC OAI