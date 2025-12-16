Cô bé 10 tuổi ước mong được phẫu thuật tim

Mới 10 tuổi, khi bạn bè cùng trang lứa háo hức cắp sách đến trường, bé Phan Thị Thanh Trà, học sinh lớp 5A2 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (phường Tam Thắng, TPHCM) lại lặng lẽ nằm trong bốn bức tường bệnh viện. Khó thở, mệt mỏi, cơ thể phù nề, căn bệnh cơ tim giãn, suy tim, suy tim mất bù… đang rút dần sức lực của em. Dù hơi thở nặng nhọc, Trà vẫn gắng gượng mỉm cười để an ủi mẹ, người phụ nữ vừa trải qua quá nhiều nỗi đau (ảnh).

Hai năm trước, gia đình Trà vừa trải qua một mất mát quá lớn: cha Trà qua đời vì ung thư phổi. Dốc sạch tài sản để chạy chữa cho chồng nhưng vẫn không thể giữ được chồng ở lại, chị Nguyễn Thị Đào (mẹ Trà) đành gạt nước mắt, một mình gồng gánh nuôi hai con thơ bằng công việc tạp vụ tại bệnh viện.

Khó khăn chưa kịp lùi xa thì sóng gió lại ập đến. Tháng 5 vừa qua, chị Đào phải phẫu thuật cắt tử cung vì u xơ. Chỉ 3 tháng sau, bé Trà đột ngột phát hiện mắc bệnh tim hiểm nghèo. “Bác sĩ nói chỉ có ghép tim mới cứu được con, nhưng tôi không dám mơ tới số tiền đó”, chị Đào nghẹn ngào. Chi phí cho điều trị và phẫu thuật tim lên tới 1,5-1,6 tỷ đồng, một con số quá lớn với người mẹ đơn thân đã kiệt quệ sau những năm tháng chạy chữa cho chồng.

Cô Vũ Thị Thủy, giáo viên Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, chia sẻ, Thanh Trà là cô bé ngoan ngoãn, hiền lành, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. “Xin đừng để con phải ra đi khi cánh cửa cuộc đời vừa mới hé mở. Hãy cho con cơ hội được thực hiện lời hứa trưởng thành bên mẹ”, cô Thủy tha thiết.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 25- 60.

KHÁNH CHI