Mong được trở lại trường

Cháu Nguyễn Thị Thủy Duyên (Trường THCS Long Lâm, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) là một học sinh chăm ngoan, được thầy yêu bạn mến, cùng với những ước mơ về tương lai phía trước. Bỗng dưng gần đây cháu thường bị choáng, đau đầu chóng mặt, với tần suất ngày càng tăng. Đi khám tại bệnh viện chuyên khoa, Duyên bị phát hiện có khối u ác tính trong não (ung thư) phải điều trị lâu dài.

Cháu Nguyễn Thị Thủy Duyên

Chị Phạm Thị Vân (mẹ của Duyên) nghẹn lòng cho biết, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Từ ngày Duyên bệnh, cha Duyên phải nghỉ làm để đưa con đi Hà Nội và Huế điều trị. Mỗi lần xạ trị, do sức khỏe yếu nên Duyên phải nằm phòng hồi sức nhiều ngày. Ngoài ra, em của Duyên gần 1 tuổi cũng vừa phải phẫu thuật do bị dị tật bẩm sinh hậu môn. Gia đình đã chạy vạy khắp nơi, có mảnh vườn duy nhất cũng phải cầm cố để tập trung chữa bệnh 2 con, hiện đang tá túc tạm ở căn nhà tình nghĩa của ông bác.

Cô Nguyễn Phước Nhuận, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Long Lâm, chia sẻ, nhà trường cùng địa phương đã kêu gọi cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh hỗ trợ gia đình nhưng chỉ “như muối bỏ biển” vì chi phí điều trị của Duyên khá lớn. Rất mong các nhà hảo tâm hỗ trợ cháu Duyên và gia đình vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn này.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 25-62.

HIẾU NGHĨA