Nhiều ý kiến tâm huyết hiến kế phát triển Côn Đảo hài hòa, bền vững

Tối 1-8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì họp mặt Ban Chấp hành Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM tại đặc khu Côn Đảo, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).

Đến dự họp mặt có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Côn Đảo; cùng các đồng chí là hội viên Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM.

Họp mặt Ban Chấp hành Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM tại đặc khu Côn Đảo. Thực hiện: VĂN MINH

Trong buổi họp mặt, các đại biểu dự chương trình tọa đàm với chủ đề “Côn Đảo - Phát huy giá trị di sản, hướng đến đảo xanh - thông minh - đáng sống”.

Nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết về phát huy các giá trị lịch sử; bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng gắn với hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa; phát triển kinh tế - xã hội đặc khu Côn Đảo hướng đến xanh, thông minh, đáng sống. Điển hình là định hướng phát triển Côn Đảo trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử cách mạng, lịch sử dân tộc; giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn đa dạng sinh học biển, đa dạng sinh học rừng và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi và tặng quà các đồng chí là chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Ảnh: VĂN MINH

Đồng thời, đặc khu Côn Đảo cần đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển du lịch thông minh, du lịch tâm linh; phát triển y tế chuyên sâu để chăm sóc sức khỏe người dân Côn Đảo.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Châu Văn Mẫn phát biểu trong chương trình tọa đàm. Ảnh: VĂN MINH

Bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM phát biểu

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM, khẳng định, các đồng chí là cựu tù chính trị và thành viên hội sẽ tiếp tục đóng góp, phát huy giá trị lịch sử đặc biệt của vùng đất thiêng Côn Đảo; chăm lo thật tốt cho các hội viên, giữ gìn ký ức lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Trước đó, trong ngày 1-8, đoàn đại biểu đến thăm, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Trạm Rađa 590 (Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân) và trồng cây trong “Vườn cây Đại đoàn kết” tại đơn vị.

Các đại biểu trao quà động viên tinh thần các học viên đang tham gia khóa huấn luyện “Học làm chiến sĩ Bộ đội Biên phòng”. Ảnh: VĂN MINH

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn cũng đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại Tiểu đoàn bộ binh 2 (Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - Côn Đảo); đồng thời gặp gỡ, khích lệ tinh thần các học viên đang tham gia khóa huấn luyện chương trình Học kỳ trên biển “Học làm chiến sĩ Bộ đội Biên phòng” dành cho các thanh thiếu nhi (từ 12 đến 15 tuổi) tại Tiểu đoàn bộ binh 2.

VĂN MINH