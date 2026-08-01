Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Cơ hội bên ngoài chỉ trở thành nguồn lực khi bên trong sẵn sàng

Sáng 1-8, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 , Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu hội nghị phải tạo ra sản phẩm cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, sáng 1-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay. Đồng chí yêu cầu, nhiệm vụ của hội nghị lần này là giúp toàn hệ thống đối ngoại nhìn rõ việc đã làm, việc còn chậm; thống nhất nhiệm vụ ưu tiên, cách phối hợp và kết quả phải đạt sau hội nghị.

Theo đó, để đưa đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, toàn ngành ngoại giao cùng các cơ quan làm công tác đối ngoại tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược.

Các nghiên cứu tập trung những vấn đề tác động trực tiếp, lâu dài đến an ninh và phát triển của Việt Nam, như: điều chỉnh chiến lược của các nước lớn; chuyển dịch các trung tâm kinh tế, công nghệ và quyền lực; biến động về thương mại, tài chính, năng lượng, nguồn nước.

Bên cạnh đó, những vấn đề về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, kinh tế số, chuyển đổi xanh, an ninh mạng và an ninh dữ liệu phải nghiên cứu sớm, có chiều sâu. Công tác nghiên cứu đặc biệt chú trọng nhận diện cơ hội và đề xuất hành động cụ thể.

"Phải tăng trao đổi giữa cơ quan nghiên cứu với đơn vị thực tiễn, giữa trong nước với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; phát huy mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp và người Việt Nam ở nước ngoài", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Quang cảnh Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, sáng 1-8

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, các khuôn khổ quan hệ đã thiết lập, nâng cấp cần được cụ thể hóa bằng chương trình hành động và dự án có kết quả đo đếm được. Sau mỗi chuyến thăm cấp cao phải có kế hoạch triển khai; mỗi thỏa thuận phải rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm, tiến độ, cách kiểm tra.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đưa ngoại giao phục vụ phát triển đi vào chiều sâu, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Mỗi cơ quan đại diện phải hiểu nhu cầu của đất nước, thế mạnh địa bàn, tìm đúng đối tác và theo sát công việc. Các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị dự án, cơ chế, mặt bằng, nhân lực và điều kiện tiếp nhận.

"Cơ hội bên ngoài chỉ trở thành nguồn lực khi bên trong sẵn sàng", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu, ngoại giao khoa học, công nghệ phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên; xây dựng mạng lưới đối tác công nghệ, kết nối viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và chuyên gia; theo dõi xu hướng, tiêu chuẩn, chính sách mới; đưa tri thức và công nghệ phù hợp về nước. Ngoại giao không chỉ tìm vốn mà còn phải tìm tri thức, người tài và cách làm hay.

Cùng với đó, các cơ quan cần nâng cao chất lượng công tác người Việt Nam ở nước ngoài, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, lãnh sự và bảo hộ công dân; tạo điều kiện để kiều bào gắn bó, đóng góp cho quê hương; phát huy trí thức, doanh nhân và mạng lưới chuyên gia. Dịch vụ lãnh sự phải thuận tiện, minh bạch; bảo hộ công dân phải nhanh, đúng, có trách nhiệm. Mọi hoạt động đối ngoại đều phải phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

Các đơn vị phải đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; cần làm tốt từ khâu tuyển chọn, đào tạo, đánh giá đến bố trí, sử dụng; lấy phẩm chất, năng lực và kết quả công việc làm thước đo; sớm hình thành đội ngũ chuyên gia giỏi về những địa bàn trọng yếu và lĩnh vực mới; có cơ chế thu hút, sử dụng nhân tài trong và ngoài ngành.

Đặc biệt, hội nghị lần này phải tạo ra sản phẩm cụ thể. Trước hết là việc triển khai các nghị quyết về đối ngoại, hội nhập quốc tế, xác định nhiệm vụ ưu tiên, tiến độ và trách nhiệm; tiếp đó là danh mục điều ước, thỏa thuận, cam kết và dự án quan trọng đang chậm; phân loại việc tự xử lý, việc cần phối hợp liên ngành và việc phải xin chủ trương.

Hội nghị cũng phải xác định thị trường, dự án, công nghệ, đối tác và nguồn nhân lực cần tập trung; đóng góp vào sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 59 và chuẩn bị Chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới, trong giai đoạn mới.

Ngay sau hội nghị, kết luận phải được chuyển thành kế hoạch, giao đúng người, xác định thời hạn và kiểm tra thường xuyên. "Việc làm được ngay thì bắt tay vào làm; việc còn vướng phải báo cáo; vấn đề vượt thẩm quyền phải trình cùng phương án", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tặng hoa và quà lưu niệm tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: QUANG PHÚC

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