Chiều 2-8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với các tổ trưởng tổ đảng, trưởng đoàn, phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố, nhằm thống nhất một số nội dung trọng tâm trước kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị, chiều 2-8. Ảnh: Quochoi.vn

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây không chỉ là cuộc họp chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công kỳ họp, mà quan trọng hơn là thống nhất nhận thức, hành động; bảo đảm mọi quyết định của Quốc hội quán triệt đầy đủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và nguyện vọng của cử tri, nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Hội nghị Trung ương 3 vừa qua đã quyết định nhiều chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu các quyết sách của Trung ương phải tạo ra bước chuyển thực chất.

“Đối với Quốc hội, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành chương trình kỳ họp, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng của từng quyết định lập pháp, để mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết sau khi được ban hành thực sự tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét 33 nội dung, trong đó có 15 dự án luật và 4 nghị quyết quy phạm được trình thông qua; 7 dự án luật được cho ý kiến lần đầu; đồng thời xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Đến nay, tài liệu đã được gửi tới các đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, tinh thần xuyên suốt là khẩn trương nhưng không chủ quan; quyết định nhanh nhưng không giản đơn; đổi mới mạnh mẽ nhưng không đánh đổi chất lượng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quochoi.vn

Theo Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội không xây dựng luật để hoàn thành chương trình, mà để mở đường cho phát triển. Điều cần nhất không phải là nhiều ý kiến, mà là những ý kiến đúng, trúng, góp phần hoàn thiện chính sách.

Trong quá trình xem xét các dự án luật, cần tập trung rà soát những quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn hoặc trở thành rào cản phát triển; bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, nhất là với các dự án luật sửa đổi nhiều luật hoặc hợp nhất luật.

Mỗi chính sách được thông qua phải hướng tới tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và có thể triển khai ngay trong thực tiễn. Ý kiến của đại biểu phải góp phần hoàn thiện chính sách, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và khả thi; tránh sa vào vấn đề kỹ thuật hoặc lặp lại nội dung hồ sơ.

Khẳng định thành công của kỳ họp phụ thuộc lớn vào vai trò của các tổ trưởng tổ đảng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tổ chức, phát huy trí tuệ của cả đoàn; phân công đại biểu nghiên cứu theo chuyên môn; thảo luận dân chủ, thực chất, đi thẳng vào những vấn đề còn ý kiến khác nhau.

Các đoàn cũng cần chủ động chuẩn bị điều kiện tổ chức thi hành ngay sau khi luật được thông qua; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Quốc hội; bảo đảm đại biểu tham dự đầy đủ các phiên họp; thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn và quy định bảo vệ bí mật nhà nước.

Bên cạnh đó, cần phát huy hiệu quả các nền tảng số, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả.

“Kỳ họp này cần được ghi dấu không chỉ bằng những đạo luật được thông qua, mà bằng niềm tin được củng cố, thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới được mở ra cho đất nước. Đó cũng chính là trách nhiệm cao nhất của Quốc hội trước Đảng, trước nhân dân và trước tương lai đất nước”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

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LÂM NGUYÊN - HÀ THU