Đối ngoại quốc phòng, an ninh đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh thế giới

Sáng 1-8, tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 , các đại biểu đã trình bày tham luận, đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong giai đoạn mới.

Quang cảnh Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, sáng 1-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Trình bày tham luận đầu tiên tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, những năm qua, hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đạt nhiều thành tựu đáng chú ý cả song phương và đa phương; được lãnh đạo cấp cao, các ban, bộ, ngành, địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Đối ngoại quốc phòng đã góp phần vào thành công chung của nhiệm vụ ngoại giao: xây dựng mối quan hệ ngày càng tốt đẹp với các nước; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định ngày càng vững chắc; đẩy xa nguy cơ chiến tranh, xung đột; đẩy mạnh hợp tác phát triển, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tận dụng tốt các nguồn lực bên ngoài; thể hiện cam kết trách nhiệm quốc tế cao cả, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã ban hành nghị quyết về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Cùng với đó, quán triệt nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương về "hai kiên định", trong đó có kiên định đường lối quân sự, quốc phòng, cũng có nghĩa kiên định chính sách quốc phòng "4 không" trong quan hệ quốc tế; về "hai đẩy mạnh", trong đó có đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; về "hai ngăn ngừa", trong đó có ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột. Đây cũng là một trong những mục tiêu quan trọng của ngoại giao, đối ngoại.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chia sẻ những dấu ấn trong công tác đối ngoại của ngành công an.

Đại tướng nhấn mạnh ý nghĩa của việc đề xuất sáng kiến nâng cao hiệu quả hợp tác truy bắt tội phạm truy nã. Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 đã thông qua Tuyên bố chung các nước ASEAN về vấn đề này.

Bên cạnh đó, việc tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước Hà Nội tháng 10-2025 với số nước tham gia ký kết cao kỷ lục, tạo dấu ấn Việt Nam trong nỗ lực giải quyết vấn đề toàn cầu.

​Bộ trưởng Bộ Công an cho hay, để góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng về đối ngoại toàn diện, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh trật tự sẽ tập trung thực hiện một số trọng tâm.

​Thứ nhất, thực hiện ở cấp độ mới cao hơn, bài bản, hiệu quả hơn các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự từ xa, tranh thủ sức mạnh thời đại để tăng cường năng lực tự chủ chiến lược, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự; tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong giải quyết các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự.

Song song đó, củng cố vành đai an ninh, thế trận an ninh từ bên ngoài biên giới lãnh thổ trên các không gian, lĩnh vực mới; tăng cường bảo vệ tổ chức, cá nhân Việt Nam ở nước ngoài theo phương châm "Lợi ích của cá nhân, tổ chức Việt Nam đi đến đâu thì an ninh trật tự được đảm bảo đến đó"; thúc đẩy nghiên cứu, xây dựng, củng cố hạ tầng biên giới với các nước láng giềng, để giảm thiểu yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, củng cố vành đai an ninh từ xa.

​Thứ hai, gia tăng đóng góp thực hiện các chủ trương chiến lược lớn ở tầm mức cao hơn, chiều sâu hơn; nâng tầm tham mưu chiến lược đúng, trúng, xử lý hiệu quả các thách thức, sức ép chọn bên, vấn đề liên quan chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thúc đẩy tạo ra và thu hút tối đa nguồn lực cho phát triển, đóng góp rõ nét trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước bằng kết quả cụ thể; nâng tầm công tác thu hút chuyên gia, thúc đẩy chuyển giao công nghệ theo hướng có chọn lọc, trọng tâm, trọng điểm vào những ngành, lĩnh vực Việt Nam đang cần.

​Thứ ba, tập trung cao độ thực hiện mục tiêu mà Đảng đã xác định về việc coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm; phát huy thế mạnh của công an trên một số lĩnh vực như an ninh mạng, giữ gìn hòa bình, cứu hộ cứu nạn, để xác lập vai trò dẫn dắt và điều phối của Việt Nam trong phòng ngừa xung đột, kiểm soát khủng hoảng, trung gian hòa giải khi có mâu thuẫn, bất đồng trong khu vực.

Thúc đẩy việc hợp tác tiêu chuẩn, quy chuẩn về quản trị trí tuệ nhân tạo AI, không gian mạng, chuyển đổi số, chia sẻ dữ liệu xuyên biên giới giữa các nước ASEAN, các cơ chế hợp tác về chuẩn mực an toàn và đạo đức trong phát triển khoa học công nghệ.

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