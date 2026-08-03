Khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI: Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Sáng 3-8, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội họp phiên khai mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Dự phiên họp có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, kỳ họp diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa sơ kết 1 năm thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Theo Chủ tịch Quốc hội, với nhiệm vụ trọng tâm là công tác lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước mà thực tiễn đòi hỏi, kỳ họp thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần chủ động, hành động quyết liệt, thực chất của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trong việc thể chế, thực thi ngay các chủ trương của Đảng.

Qua đó, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp; không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước.

Quang cảnh phiên khai mạc. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo chương trình được Quốc hội thông qua, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 15 luật và 4 nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật để các cơ quan hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2.

Quốc hội cũng xem xét 7 vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược và hệ thống đô thị quốc gia.

Kỳ họp diễn ra từ ngày 3 đến 24-8. Quốc hội dự kiến làm việc cả thứ bảy, chủ nhật và bố trí thời gian nghỉ giữa 2 đợt họp để các cơ quan chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, nghị quyết trước khi trình thông qua trong đợt 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Để hoàn thành chương trình kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan và người đứng đầu trong quy trình xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật, nhất là cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra.

Mỗi dự án luật, nghị quyết phải được chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng ngay từ khâu soạn thảo; đánh giá đầy đủ tác động; huy động trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động.

“Người đứng đầu cơ quan soạn thảo phải trực tiếp chỉ đạo, xử lý những vấn đề lớn, vấn đề khó, còn nhiều ý kiến khác nhau và chịu trách nhiệm về chất lượng dự án, dự thảo luật, nghị quyết”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đối với các dự án quan trọng quốc gia, cần xem xét cụ thể, kỹ lưỡng về tính khả thi, tổng mức đầu tư, suất đầu tư, cơ cấu vốn, nguồn lực, khả năng thu hồi vốn; phương án bồi thường, tái định cư; tác động môi trường và hiệu quả kinh tế - xã hội. Qua đó, hạn chế thấp nhất việc phải điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc đề nghị tăng vốn trong quá trình triển khai.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với sự chuẩn bị công phu, trách nhiệm của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và cơ quan hữu quan, cùng tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm và trí tuệ của các đại biểu, kỳ họp sẽ hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với chất lượng cao nhất.

ANH PHƯƠNG