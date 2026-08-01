Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Sáng 1-8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, sáng 1-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực; ​Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM...

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, sáng 1-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và các đại biểu dự phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, sáng 1-8. Ảnh: QUANG PHÚC



Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thông tin, hội nghị có yêu cầu quan trọng là quán triệt và tổ chức thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Cụ thể, đổi mới về tư duy và hành động tổ chức thực hiện, với mục tiêu bao trùm là hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho trong thời kỳ mới của dân tộc; xứng đáng với công lao trời biển, tình cảm và sự dìu dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - là Chủ tịch nước kiêm Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

​Hội nghị gồm 18 phiên họp diễn ra trong 7 ngày, với sự chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, sự tham gia của các ban, bộ, ngành, địa phương, cùng các đồng chí trưởng cơ quan đại diện và toàn thể cán bộ, nhân viên trong ngành ngoại giao.

​Các phiên của hội nghị sẽ thảo luận, đánh giá về tình hình thế giới, khu vực trong các năm tới, bao gồm quan hệ của các nước lớn, các nước láng giềng, biên giới lãnh thổ; việc xây dựng chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới; ngoại giao phục vụ phát triển, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp; công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, sáng 1-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Hội nghị sẽ bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và có những nội dung mới như phiên họp về đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, đối ngoại Quốc hội.

Đặc biệt, lần đầu tiên, hội nghị sẽ tổ chức cuộc họp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao bàn về vấn đề nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp.

​Hội nghị dự kiến thông qua nghị quyết và chương trình hành động để triển khai các kết quả của hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời báo chí về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và nội dung của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Thực hiện: QUANG PHÚC - BÍCH QUYÊN

Các vấn đề trọng tâm được quán triệt tại hội nghị gồm:

​Một là hiểu đúng đường lối và nhiệm vụ phát triển của đất nước, đặc biệt về hai mục tiêu phát triển 100 năm. Các đường lối, chủ trương đã được Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội thông qua. Cùng với đó là những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về mô hình phát triển mới, các vấn đề đối ngoại và hội nhập quốc tế, cùng những định hướng chung trong các lĩnh vực quan trọng khác.

​Hai là nhận thức, hiểu đúng về nhiệm vụ của đối ngoại và hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên.

​Ba là hiểu đúng, quán triệt những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo lớn của Đảng, Nhà nước và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

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