Nâng tầm công tác đối ngoại địa phương để phục vụ tăng trưởng

Ngày 2-8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 với chủ đề “Nâng tầm công tác đối ngoại địa phương, huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển”, với sự tham dự của hơn 300 đại biểu.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại hội nghị, ngày 2-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, đây là hội nghị toàn quốc đầu tiên về công tác đối ngoại địa phương trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng và trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm thống nhất nhận thức, đề ra phương hướng và giải pháp nâng tầm công tác đối ngoại địa phương.

Tại 2 phiên thảo luận “Mở rộng không gian phát triển, huy động các nguồn lực quốc tế phục vụ tăng trưởng địa phương” và "Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đối ngoại địa phương", các đại biểu đã phân tích cơ hội, chia sẻ kinh nghiệm hợp tác quốc tế và thu hút nguồn lực bên ngoài.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn tiếp xúc với doanh nghiệp Hoa Kỳ, ông Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, cho rằng mục tiêu tăng trưởng cao của Việt Nam trong giai đoạn tới, dựa trên các động lực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân, phù hợp xu hướng đầu tư của doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Theo ông Nguyễn Quốc Dũng, các địa phương cần chuyển từ tư duy thu hút càng nhiều vốn càng tốt sang lựa chọn đúng nhà đầu tư, đúng lĩnh vực và đúng hệ sinh thái. Những lĩnh vực cần ưu tiên gồm kinh tế số, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, năng lượng sạch, logistics, công nghiệp hỗ trợ, y sinh và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Các địa phương cũng cần chủ động phân nhóm các tập đoàn Hoa Kỳ quan tâm, tiếp cận thông qua hệ thống cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ và cơ quan phát triển kinh tế của các bang.

Thay vì chỉ giới thiệu danh mục tiềm năng chung chung, địa phương cần xây dựng danh mục dự án sẵn sàng triển khai, với thông tin rõ ràng về vị trí, diện tích, hạ tầng, khả năng cung cấp điện, nước, logistics, thời gian cấp phép và chính sách ưu đãi.

Đặc biệt, cần thành lập hoặc nâng cao năng lực các đầu mối chuyên trách hỗ trợ nhà đầu tư chiến lược theo mô hình đồng hành trong suốt vòng đời dự án, đủ thẩm quyền tháo gỡ khó khăn. Địa phương nào rút ngắn được thời gian chuẩn bị đất sạch, giải phóng mặt bằng, cấp phép và hỗ trợ sau cấp phép sẽ có lợi thế lớn trong thu hút vốn Hoa Kỳ.

Tại hội nghị, ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết thành phố đang đẩy mạnh khai thác hiệu quả các hoạt động đối ngoại cấp cao, mở rộng kết nối quốc tế trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, năng lượng sạch, y sinh và đô thị thông minh.

Hà Nội xác định công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa là những động lực tăng trưởng quan trọng; đồng thời ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, bán dẫn, nghiên cứu - phát triển và chuyển đổi xanh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Chia sẻ kinh nghiệm từ TPHCM, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, cho biết thành phố đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 88 địa phương nước ngoài và gần 20 tổ chức quốc tế. Nhiều thỏa thuận hợp tác đã được triển khai bằng các chương trình, dự án thiết thực.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu của TPHCM đạt trên 100 tỷ USD; thu hút trên 7,5 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó có nhiều dự án quy mô lớn, ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Lượng khách quốc tế đạt 6,5 triệu lượt.

Tuy nhiên, công tác đối ngoại của TPHCM vẫn còn vướng mắc về cơ chế. Thành phố sẽ nghiên cứu phân cấp, phân quyền trong việc phê duyệt và triển khai các chương trình, kế hoạch đối ngoại hằng năm, đoàn ra, đoàn vào và hợp tác quốc tế trong phạm vi cho phép, đúng quy định của Trung ương.

TPHCM cũng sẽ hoàn thiện cơ chế phối hợp theo hướng rõ quy trình, rõ đầu mối, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm; đồng thời phân định cụ thể các nhóm việc thuộc thẩm quyền Trung ương, nhóm việc Trung ương cho chủ trương để địa phương thực hiện, nhóm việc địa phương được chủ động quyết định và nhóm việc cần xin ý kiến liên ngành.

BÍCH QUYÊN - HÀ NGUYỄN