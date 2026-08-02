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Khai hội tranh tài, phô diễn bản lĩnh Công an nhân dân

SGGPO

Tối 1-8, tại TP Đà Nẵng, Bộ Công an tổ chức khai mạc vòng chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026.

Lễ khai mạc quy tụ hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia biểu diễn các màn trống hội, quân nhạc, mô tô đặc chủng, kỵ binh, võ thuật, khí công, xử lý tình huống bảo vệ yếu nhân, bắn súng công phá mục tiêu...

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Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ khai mạc

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin, chung kết hội thao là dịp để cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, đánh giá chất lượng công tác huấn luyện quân sự, võ thuật và phong trào thể dục thể thao trong toàn lực lượng.

Đây cũng là bước chuẩn bị hướng tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X, dự kiến diễn ra cuối năm 2026, với mục tiêu đoàn thể thao Công an nhân dân nằm trong tốp 5 cả nước.

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Hàng ngàn du khách, người dân đội mưa xem biểu diễn

Vòng chung kết diễn ra từ ngày 29-7 đến 7-8, quy tụ 27 đội tuyển quân sự, võ thuật và 81 đội tuyển thể thao với hơn 4.700 vận động viên.

Các đội tranh tài ở nhiều nội dung như bắn súng, vượt vật cản, võ thuật, bóng đá nam 7 người, pickleball, chạy ứng dụng...

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Lực lượng công an kéo xe bọc thép

Hội thao năm nay có nhiều điểm mới, như thi bắn súng quân dụng ban đêm kết hợp sử dụng quả nổ, quả khói nghiệp vụ; thi vượt vật cản dành cho cán bộ, chiến sĩ nữ; đồng thời đưa các nội dung đối kháng gậy ngắn, bóng rổ và bơi vũ trang vào chương trình thi đấu.

Các nội dung đều được xây dựng theo hướng sát yêu cầu thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.

XUÂN QUỲNH - PHƯƠNG ANH

Từ khóa

Công an nhân dân Hội thao quân sự võ thuật thi bắn súng

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