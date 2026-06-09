Chính trị

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét nhiều nội dung về lập pháp, giám sát

SGGPO

Theo thông cáo báo chí do Văn phòng Quốc hội phát hành ngày 9-6, phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 1 ngày, ngày 10-6, dự phòng sáng 24-6, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội.

Quang cảnh phiên họp thứ 2 của UBTVQH. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội
Quang cảnh phiên họp thứ 2 của UBTVQH. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về công tác xây dựng pháp luật và công tác giám sát.

Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến đối với dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 81/2025/UBTVQH15 về thành lập Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực; quy định phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua một số nghị quyết thuộc thẩm quyền, gồm: Nghị quyết về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Vụ chuyên môn và xây dựng, quản lý vị trí việc làm công chức Vụ chuyên môn của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; Nghị quyết về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm.

Các nghị quyết khác cũng được xem xét, thông qua gồm: Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng cho từng địa phương trong giai đoạn 2027-2030; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 524/2012/UBTVQH13 ngày 20-9-2012 về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội; Nghị quyết quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND về phối hợp giám sát việc thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5-2026; cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính”.

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ANH PHƯƠNG

Từ khóa

UBTVQH Nghị quyết số 81/2025/UBTVQH15 Nghị quyết số 524/2012/UBTVQH13 Pháp lệnh Tòa án nhân dân Luật Hoạt động giám sát

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