Sát thực tiễn và làm chủ không gian mạng

Trong bối cảnh mới hiện nay, công tác tuyên giáo ở cơ sở đã chuyển mạnh sang “truyền thông - định hướng - tạo đồng thuận xã hội”. “Mặt trận tư tưởng” không còn giới hạn bởi địa bàn, do đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ tuyên giáo phải được trang bị kỹ năng mới để thích ứng, đặc biệt phải vững bản lĩnh, sát thực tiễn và làm chủ công nghệ.

Chuyển nghị quyết thành câu chuyện gần dân

Chúng tôi gặp chị Phạm Thị Thanh Tuyền, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Thới An (TPHCM), khi chị đang chỉnh sửa kịch bản giới thiệu Di tích lịch sử Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ cho một chuyến tham quan của đoàn viên, thanh niên. Từng câu chuyện về vùng đất, con người và truyền thống đấu tranh cách mạng được chị đọc nhiều lần, cân nhắc cách diễn đạt sao cho ngắn gọn, dễ nhớ nhưng vẫn chính xác.

Chị Phạm Thị Thanh Tuyền thuyết minh về Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ cho sinh viên Lào. Ảnh: CẨM TUYẾT

Phụ trách lĩnh vực văn hóa, thông tin - truyền thông và phát huy giá trị di tích, chị Tuyền nghĩ rằng mỗi hoạt động cộng đồng, chương trình tham quan hay sản phẩm truyền thông đều là một kênh chuyển tải chủ trương, chính sách đến người dân. Theo chị Tuyền, nhiều nghị quyết, chủ trương có nội dung chuyên sâu, người làm công tác tuyên truyền phải hiểu đúng, hiểu kỹ rồi chuyển hóa thành thông tin rõ ràng, gần gũi với đời sống. “Người dân hôm nay không chỉ muốn biết nội dung chủ trương là gì, mà còn muốn hiểu vì sao chủ trương ấy cần thiết, ảnh hưởng như thế nào và mang lại lợi ích gì cho cuộc sống của mình. Nếu chỉ đọc lại văn bản thì rất khó tạo được sự đồng thuận”, chị Tuyền chia sẻ. Vì vậy, trong quá trình tuyên truyền, chị Tuyền thường lựa chọn những ví dụ cụ thể từ công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và những mô hình đang được triển khai tại địa phương. Qua từng câu chuyện, người dân thấy rõ hơn những tác động, chuyển biến mà nghị quyết mang lại ngay trong khu phố và cuộc sống hàng ngày.

Cách chuyển tải thông tin gần gũi với người dân cũng đang được nhiều địa phương thực hiện. Tại phường Tân Hòa, thông tin về các đợt khám sức khỏe miễn phí được chuyển từ văn bản thành infographic và chia sẻ qua các nhóm Zalo khu phố, khu dân cư. Thay vì đọc một văn bản dài, người dân có thể nhanh chóng biết được thời gian, địa điểm và những thông tin cần thiết.

Nhanh trên không gian số, sâu sát ở cơ sở

Công nghệ giúp thông tin đến với người dân nhanh hơn, song cũng đặt người làm công tác tuyên truyền trước yêu cầu cao hơn về tính chính xác và khả năng xử lý thông tin.

Theo bà Trần Thị Tuyết Hạnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Chợ Lớn, trên không gian mạng, thông tin phải chính xác, kịp thời. Một chi tiết chưa chuẩn hoặc cách diễn đạt chưa rõ có thể dẫn đến hiểu sai, tạo khoảng trống cho thông tin sai lệch, xuyên tạc lan truyền. Vì vậy, việc đưa một văn bản mới lên các nền tảng số, từ số hiệu, ngày ban hành, tiêu đề đến cách lựa chọn ngôn từ, đều được cân nhắc cẩn trọng.

Tại phường Chợ Lớn, nơi có đông đồng bào Hoa sinh sống, yêu cầu đặt ra đối với người làm công tác tuyên truyền là phải hiểu địa bàn và đặc điểm của từng nhóm dân cư. Bên cạnh các nền tảng số, người làm công tác tuyên truyền còn phát huy vai trò của khu phố, hội quán, người có uy tín trong cộng đồng, lựa chọn cách truyền đạt thông tin gần gũi, phù hợp với từng đối tượng.

Từ thực tiễn ấy, bà Hạnh cho rằng, đội ngũ cán bộ tuyên giáo ở cơ sở ngày nay không chỉ nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mà còn phải nhạy bén trước diễn biến dư luận, thành thạo công nghệ và bám sát thực tiễn địa phương; phải biết thông tin nào cần phổ biến ngay, vấn đề nào cần giải thích kỹ, khi nào nên tuyên truyền trên mạng xã hội và khi nào cần trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người dân. “Khi người làm công tác tuyên truyền hiểu dân, gần dân và sử dụng ngôn ngữ người dân dễ tiếp nhận, các chủ trương, nghị quyết không chỉ được phổ biến mà còn dễ đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận và chuyển hóa thành hành động trong thực tiễn”, bà Hạnh nhấn mạnh.

Đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, nhận xét, bên cạnh nhiều phương thức mới, hiện đại, công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên vẫn luôn là cầu nối quan trọng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chính là những chiến sĩ tiên phong trên “mặt trận tư tưởng”; là những người trực tiếp đem ngọn lửa lý luận, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên còn là những người lắng nghe, dự báo, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để phản ánh kịp thời với cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị. Chính vai trò hai chiều ấy làm cho công tác tuyên truyền miệng giữ được tính trực tiếp, gần gũi và sức thuyết phục riêng trong đời sống chính trị - xã hội.

* Ông ĐINH XUÂN CƯỜNG, Trưởng khu phố 22, phường Bình Thạnh, TPHCM: Ứng dụng công nghệ tạo sức thu hút Khi chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác tuyên giáo đã mở ra nhiều phương thức tuyên truyền mới, hiện đại, hiệu quả và gần gũi với người dân. Với các nền tảng công nghệ hiện nay, những văn bản dài, khó tiếp cận có thể được dễ dàng chuyển hóa thành các đồ họa, video ngắn sinh động, dễ hiểu. Qua thực tiễn tại khu phố 22, việc ứng dụng AI trong công tác tuyên truyền đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Các sản phẩm truyền thông số được xây dựng kịp thời, đa dạng về hình thức, lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng số và mạng xã hội, góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết đến với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân một cách hiệu quả hơn. * Bà ĐỖ THỊ MINH QUÂN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Quới, TPHCM: Trang bị kỹ năng cho cán bộ tuyên giáo ở cơ sở Theo tôi, đổi mới công tác tuyên giáo phải bắt đầu từ đổi mới đội ngũ cán bộ tuyên giáo. Mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo không chỉ là người truyền đạt chủ trương của Đảng mà còn là người kết nối, lắng nghe, định hướng và tạo sự đồng thuận trong người dân. Muốn làm được điều đó, phải đầu tư bài bản cho công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng truyền thông, ứng dụng công nghệ số và xử lý thông tin trong bối cảnh mới. Tại địa phương, chúng tôi yêu cầu 100% cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận, MTTQ và các đoàn thể phải được bồi dưỡng kỹ năng truyền thông số, sử dụng AI hỗ trợ xây dựng nội dung tuyên truyền, phân tích dư luận và nâng cao hiệu quả tương tác với người dân; đặc biệt là kỹ năng phản bác thông tin xấu, độc, nhận diện tin giả, thông tin sai sự thật trên không gian mạng. * Ông HỒ THANH TUẤN, Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Phú Nhuận, TPHCM: Chủ động phản bác thông tin sai sự thật Trên không gian mạng, những tin giả, tin sai sự thật thường được ngụy trang rất tinh vi và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Điều đó đòi hỏi thông tin giải thích, phản bác phải kịp thời. Trong khi đó, cán bộ cơ sở lại cần thời gian để phối hợp xác minh tài khoản, kiểm chứng sự việc với các bộ phận chuyên môn, báo cáo xin ý kiến lãnh đạo trước khi phát ngôn chính thức. Độ trễ này đôi khi khiến thông tin chính thống thất thế trước tin đồn. Do vậy, cán bộ tuyên giáo ở cơ sở phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động nắm bắt các nguồn thông tin chính thống để có cơ sở đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc kịp thời, hiệu quả; đồng thời phát huy vai trò lực lượng nòng cốt cùng tham gia đấu tranh để tăng cường luồng thông tin tốt, tạo đồng thuận, chia sẻ trong cộng đồng.

THÁI PHƯƠNG - THU HOÀI - CẨM TUYẾT