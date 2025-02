Bán lẻ góp sức tăng trưởng kinh tế TPHCM

Người dân mua sắm tại siêu thị Co.op mart, TPHCM

Thúc đẩy tăng trưởng

Tại Hội nghị giữa Chính phủ với các địa phương về thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ liên quan đến tăng trưởng kinh tế diễn ra ngày 21-2 vừa qua, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, năm 2025, Chính phủ giao TPHCM chỉ tiêu tăng trưởng 8%, tuy nhiên với quyết tâm vì cả nước, vì đồng bào, TPHCM đặt mục tiêu cao hơn, phấn đấu đạt mức tăng trưởng tối thiểu 10%. Đây là nhiệm vụ đầy thách thức, nhưng thành phố xác định không thể không làm.

Theo các chuyên gia, để góp phần vào mục tiêu tăng trưởng chung của TPHCM cần thúc đẩy tăng trưởng cho lĩnh vực dịch vụ, mà cụ thể là bán lẻ. Lý do, lĩnh vực này không chỉ thúc đẩy tiêu dùng nội địa mà còn tạo động lực cho nhiều ngành liên quan như logistics, sản xuất và công nghệ cùng tăng trưởng.

Báo cáo từ Cục Thống kê TPHCM cho thấy, năm 2024, GRDP của TPHCM đạt 1.178 ngàn tỷ đồng, tăng 7,17% so với năm trước và tăng trưởng chủ yếu đến từ khu vực dịch vụ (tăng 7,7% so với cùng kỳ). Đối với lĩnh vực dịch vụ, có 9 ngành dịch vụ trọng điểm và bán buôn bán lẻ luôn ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố đạt 1.205.309 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Tháng 1-2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố tiếp tục tăng trưởng khả quan ở mức 7,5% so với cùng kỳ khi đạt 107.996 tỷ đồng.

Qua đó cho thấy, bán lẻ là một trong 3 trụ cột tạo động lực tăng trưởng cho TPHCM và muốn thúc đẩy tăng trưởng bán lẻ cần kích cầu tiêu dùng ở thị trường nội địa. Minh chứng là tháng 1-2025, nhờ tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 7,5% mà doanh nghiệp ngành sản xuất, logistics… cũng được hưởng lợi theo. Đơn cử dịp tết vừa qua, các doanh nghiệp như Vĩnh Thành Đạt, Ba Huân, Vissan, Bình Tây, Cholimex, Vinamilk… đều ghi nhận lượng hàng bán ra tích cực, kéo doanh số tăng đáng kể. Còn các doanh nghiệp logistics như Nhất Tín, Giao hàng nhanh, Bưu điện TPHCM… cũng trong tình trạng quá tải đơn hàng.

Nỗ lực kích cầu

Theo Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương), muốn kích cầu hiệu quả cho bán lẻ, cần đẩy mạnh phong trào tiêu dùng sản phẩm nội địa trên các kênh thương mại truyền thống và thương mại điện tử; tổ chức các chương trình khuyến mãi tập trung, hội chợ thương mại, sự kiện xúc tiến tiêu dùng tại các đô thị lớn và khu vực có tiềm năng tiêu thụ cao. Bên cạnh đó, khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số để cá nhân hóa các chương trình ưu đãi, giúp tiếp cận đúng đối tượng khách hàng, gia tăng hiệu quả mua sắm. Phát triển các mô hình tiêu dùng kết hợp trải nghiệm như trung tâm thương mại số, kết hợp thương mại - văn hóa - du lịch; đảm bảo nguồn cung ổn định, tối ưu hóa chuỗi cung ứng bằng cách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất và lưu thông hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu…

Một yếu tố quan trọng khác, đó là tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị hàng hóa, gắn kết sản xuất với hệ thống phân phối, thực hiện tốt các quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm, hình thành chuỗi liên kết hàng thuần Việt; thúc đẩy kết nối cung - cầu hàng hóa giữa nhà sản xuất trong nước và kênh phân phối hiện đại, từ đó mở rộng tiêu thụ sản phẩm nội địa trên toàn quốc.

Doanh nghiệp nhập cuộc

Sớm vào cuộc cùng chính quyền TPHCM trong công cuộc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, các nhà bán lẻ trên địa bàn thành phố đã thực hiện những bước đi chiến lược trên nhiều phương diện. Một trong những đơn vị đi đầu là Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co.op).

Ông Nguyễn Anh Đức, Tổng Giám đốc Saigon Co.op, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, cho biết, Saigon Co.op thực hiện đồng bộ 2 giải pháp, gồm củng cố nội lực, phát huy những giá trị truyền thống, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, tiện ích trải nghiệm và cá nhân hóa nhu cầu tiêu dùng cho khách hàng. Cụ thể, Saigon Co.op đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và tối ưu trải nghiệm mua sắm đa kênh (Omnichannel) thông qua nâng cấp ứng dụng Saigon Co.op giúp khách hàng có thể đặt hàng online, theo dõi khuyến mãi, tích điểm. Nhà bán lẻ này cũng tích hợp AI (trí tuệ nhân tạo) và dữ liệu lớn (Big Data) để cá nhân hóa sản phẩm theo sở thích khách hàng; mở rộng kênh bán hàng trên mạng xã hội (Facebook, TikTok Shop, Zalo…); phát triển mô hình O2O (Online to Offline), đặt hàng online, nhận tại cửa hàng hoặc giao tận nhà, khách hàng có thể mua sắm trên app Saigon Co.op và chọn giao hàng trong 2 giờ…

Không dừng lại đó, Saigon Co.op sẽ tăng cường thương mại điện tử và giao hàng nhanh bằng cách phát triển hệ thống kho thông minh giúp xử lý đơn hàng nhanh hơn; hợp tác với các đơn vị vận chuyển (Grab, AhaMove, Loship...) giao hàng siêu tốc; mở rộng dịch vụ đi chợ hộ, giao hàng trong ngày cho thực phẩm tươi sống… “Chúng tôi cũng sẽ mở rộng mô hình cửa hàng tự động, phát triển mô hình mini-mart như Co.op Food, Co.opSmile tại các khu dân cư đông đúc và thử nghiệm quầy thanh toán không nhân viên, khách tự chọn hàng và thanh toán qua app”, ông Đức thông tin.

Nhà bán lẻ Saigon Co.op cũng rất tích cực trong thực hiện hoạt động kích cầu tiêu dùng thông qua những đợt khuyến mãi đến 50% ngay sau tết. Đó là chương trình “Khai xuân đến Co.op, cả năm đón lộc”, diễn ra từ ngày 3 đến 12-2, chương trình “Giá nào cũng thích, deal nào cũng yêu”, diễn ra từ ngày 13 đến 26-2… Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, Saigon Co.op muốn đem đến những sản phẩm chất lượng, giá tốt nhất cho người tiêu dùng TPHCM, từ đó giúp tăng sức mua và thúc đẩy tăng doanh thu bán lẻ.

Ngoài ra, Saigon Co.op sẽ ưu tiên phân phối sản phẩm Việt Nam vào các hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.opSmile, Cheers, Finelife; hỗ trợ trưng bày sản phẩm tại các vị trí trong siêu thị; tổ chức chương trình “Hàng Việt ưu tiên” để kích cầu tiêu dùng trong nước. Riêng đối với việc tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị hàng hóa, Saigon Co.op sẽ tận dụng lợi thế tiếp cận trực tiếp nhu cầu khách hàng để đưa ra những định hướng sát thực tế, hỗ trợ phát triển thương hiệu và nâng cao chất lượng sản phẩm cho doanh nghiệp. Chẳng hạn như hỗ trợ tư vấn chuyên sâu cho doanh nghiệp cung ứng đổi mới thiết kế bao bì, xây dựng thương hiệu chuẩn quốc tế; kết nối doanh nghiệp với nhà sản xuất, nhà cung cấp nguyên liệu để tối ưu chi phí…

Với quyết tâm cao, chiến lược rõ ràng, tin rằng Saigon Co.op cũng như ngành bán lẻ TPHCM sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển chung của TPHCM.

MINH XUÂN