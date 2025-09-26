Bạn thân Vân Trang, Huỳnh Đông không ngại cảnh nóng trên phim

Lần đầu vào vai vợ chồng trong bộ phim Nhà ma xó , cả Vân Trang lẫn Huỳnh Đông thừa nhận không gặp quá nhiều khó khăn, thậm chí khi có cả cảnh nóng.

Nhà sản xuất Mega GS vừa công bố poster chính thức bộ phim Nhà ma xó, mang đến ấn tượng thị giác mạnh mẽ, vừa gợi mở sự tò mò vừa khắc họa rõ rệt màu sắc tâm linh.

Bên cạnh đó, nhiều câu chuyện hậu trường về quá trình thực hiện bộ phim cũng lần đầu được các diễn viên hé lộ.

Tạo hình của Vân Trang trong Nhà ma xó. Ảnh: ĐPCC

Điều đặc biệt, dù thân thiết ngoài đời nhưng trong Nhà ma xó là lần đầu tiên Vân Trang và Huỳnh Đông vào vai vợ chồng.

Vân Trang hé lộ, một trong những điều khiến cô lo lắng khi tham gia bộ phim này là bởi nhận vai sau khi sinh con chỉ 6 tháng nên bản thân còn khá tự ti về ngoại hình. Khi biết, sẽ đóng vai vợ của Huỳnh Đông trên phim, ông xã cô hoàn toàn tin tưởng, không hỏi bất cứ điều gì.

Dù lần đầu làm vợ chồng trên màn ảnh, cả hai cũng không cảm thấy ái ngại. Ảnh: ĐPCC

Cô cũng bật mí, ngay cả Ái Châu – vợ của Huỳnh Đông cũng sẵn sàng “nhả” cho ông xã làm phim vì yên tâm và tin tưởng tuyệt đối. Do đã chơi thân và quá hiểu nhau bên ngoài, nên khi làm việc cả hai khá vui vẻ, thoải mái.

Nói thêm về cảnh nóng trong phim, cô chia sẻ: “Tôi nghĩ để phục vụ cho bộ phim và nhân vật buộc phải có những cảnh đó. Tôi hoàn toàn không lo lắng, thậm chí còn không nói cho ông xã biết để anh ra rạp… bất ngờ chơi”.

Huỳnh Đông khá thoải mái khi biết Vân Trang là bạn diễn chính trong phim. Ảnh: ĐPCC

Về phía Huỳnh Đông, từ khi đọc kịch bản, biết Vân Trang là bạn diễn chính anh khá thoải mái vì đã có mối thân tình. Cả hai có nhiều buổi trò chuyện riêng để có thể vào đúng nhân vật như mong muốn. Anh chia sẻ, các cảnh nóng trong phim với Vân Trang là hợp lý và cần cho tuyến câu chuyện cũng như nhân vật.

Ngoài cặp Vân Trang - Huỳnh Đông, Nhà ma xó còn quy tụ nhiều diễn viên có thực lực. Đó là Quang Tuấn – người sẽ vào vào vai em trai của Huỳnh Đông trong phim. Lần này vai diễn của anh là nhân vật có vấn đề về tâm lý, thường xuyên điên điên, dại dại.

Quang Tuấn với vai diễn có tính cách lạ trong phim. Ảnh: ĐPCC

Hoàng Kim Ngọc – “bà đồng” của Đèn âm hồn cũng là một ẩn số đầy bất ngờ với vai người yêu của Quang Tuấn.

Lâm Thanh Nhã sau vai diễn ấn tượng trong Mưa đỏ sẽ tiếp tục làm anh chàng “trồng cây si” với mối tình sâu và đậm.

Ngoài ra, nghệ sĩ Thanh Hằng trong vai bà mẹ, Lan Thy - nàng thơ của Âm dương lộ vai cô em út tính tình ương ngạnh, Vương Khang – đạo diễn của nhiều chương trình truyền hình thực tế… cũng là những vai diễn đáng chú ý.

Poster chính thức phim Nhà ma xó. Ảnh: ĐPCC

Nhà ma xó do đạo diễn Trương Dũng cầm trịch sẽ có các suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 22-10 trước khi khởi chiếu chính thức từ 24-10 tại các cụm rạp trên toàn quốc.

