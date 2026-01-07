"Running Man Vietnam" mùa 3 có bản chiếu rạp

Lần đầu tiên một chương trình truyền hình thực tế, "Running Man Vietnam" mùa 3 xác nhận sẽ có phiên bản chiếu rạp, dự kiến ra mắt vào ngày 24-1.

Thông tin vừa được đơn vị sản xuất xác nhận, đồng thời công bố poster chính thức, mang đậm tinh thần kịch tính với tạo hình như một vở diễn lớn được dàn dựng công phu.

Trung tâm poster là dàn cast xuất hiện trong tạo hình những chú hề và con rối, đứng giữa không gian sân khấu rực rỡ ánh đèn nhưng cũng đầy ẩn dụ, với những sợi dây điều khiển giăng khắp khung hình.

Hình ảnh những bàn tay khổng lồ phía trên tượng trưng cho luật chơi, số phận và những thế lực vô hình chi phối hành trình “Tiền tài sắc danh”. Thông điệp nổi bật “Nếu đã là con rối… hãy là những con rối tự do” như một tuyên ngôn mạnh mẽ về lựa chọn và bản lĩnh.

Poster phiên bản điện ảnh của Running Man Vietnam mùa 3. Ảnh: NSX

Theo đại diện nhà sản xuất Forest Studio, bản điện ảnh ra mắt ngày 24-1 được sản xuất, quay dựng và hậu kỳ theo tiêu chuẩn phim chiếu rạp, mang khán giả rời khỏi màn hình quen thuộc để bước vào trải nghiệm trọn vẹn trên màn ảnh lớn.

Bản phim này cũng sẽ khép lại toàn bộ cuộc đua của chương trình, trải dài suốt từ tập 1 đến tập 15.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử truyền hình thực tế Việt Nam, một chương trình lựa chọn hình thức phát hành điện ảnh, mở ra một hướng tiếp cận hoàn toàn mới cho thể loại reality show.

Mùa 3 của chương trình được đánh giá thành công nhờ sự phối hợp ăn ý của dàn cast. Ảnh: NSX

Theo kế hoạch, bộ phim sẽ có buổi công chiếu ra mắt khán giả vào ngày 22-1 với sự tham gia đầy đủ của 8 thành viên dàn cast là Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Ninh Dương Lan Ngọc, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quang Tuấn, Quân A.P, Lê Nhân và một số khách mời đã tham gia ghi hình.

Sau đó, phim sẽ có các suất chiếu đặc biệt vào ngày 23-1 trước khi chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 24-1.

HẢI DUY