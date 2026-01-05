"Thiên đường máu" vượt mặt Avatar 3 doanh thu phòng vé

Trong tuần đầu ra mắt, bộ phim của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường có doanh thu phòng vé vượt qua bom tấn Avatar: Lửa và tro tàn .

Theo thống kê từ chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam (có sai số), trong 3 ngày cuối tuần (từ ngày 2 đến 4-1), Thiên đường máu thu về hơn 31 tỷ đồng với 353.820 vé bán ra với 7.401 suất chiếu. Tính từ thời điểm khởi chiếu 18 giờ ngày 30-12, hiện phim đạt tổng doanh thu gần 61 tỷ đồng.

Doanh thu phòng vé tuần từ ngày 2 đến 4-1. Nguồn: Box Office Vietnam

Với sự ủng hộ của khán giả Thiên đường máu đã đẩy Avatar: Lửa và tro tàn xuống vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé sau hai tuần vững vàng ở ngôi đầu. Bom tấn của đạo diễn James Cameron thu về thêm hơn 28 tỷ đồng doanh thu với 203.148 vé bán ra cùng 4.628 suất chiếu. Tại thị trường Việt Nam, bộ phim hiện đạt tổng doanh thu hơn 250 tỷ đồng. Phim cũng đang hướng đến mục tiêu phá vỡ kỷ lục gần 285 tỷ đồng của Avatar: Dòng chảy của nước.

Thiên đường máu vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng phòng vé. Ảnh: ĐPCC

Tuần qua, dù trùng với kỳ nghỉ Tết Dương lịch nhưng ngoài doanh thu khá cao của hai bộ phim nói trên, phòng vé cũng không thực sự sôi động như mong đợi.

Chỉ có 5 phim có doanh thu vượt qua cột mốc doanh thu tỷ đồng. Trong đó, Ai thương ai mến - tác phẩm thứ hai của đạo diễn Thu Trang thu về gần 9,6 tỷ đồng. Phim đạt tổng doanh thu hơn 16,7 tỷ đồng tính từ ngày khởi chiếu 31-12. Đây là doanh số khá thấp so với kì vọng bởi trước đó ở tác phẩm đầu tiên trong vai trò đạo diễn của Thu Trang - Nụ hôn bạc tỷ đã vượt cột mốc doanh thu 200 tỷ đồng.

Phim hợp tác Việt - Ấn sẽ ra mắt trong tuần này. Ảnh: ĐPCC

Zootopia: Phi vụ động trời 2 đạt doanh thu thêm gần 8,2 tỷ đồng. Phim hiện đạt tổng doanh thu hơn 226 tỷ đồng.

Tom &Jerry: Chiếc la bàn kỳ bí đạt doanh thu hơn 4,7 tỷ đồng trong tuần đầu ra mắt và tổng doanh thu hơn 8 tỷ đồng.

Tuần này, phòng vé sẽ có thêm loạt tác phẩm mới ra mắt. Trong đó, có tác phẩm hợp tác giữa Việt Nam - Ấn Độ: Vạn dặm yêu em (tựa gốc: Love in Vietnam). Ngoài ra, còn có 1 số bộ phim khác: Phim điện ảnh công chúa Mononoke, Bé ghệ ma cưng, Đại thoại tây du phần 2: Thiên lý kỳ duyên, Ác linh trùng tang, Linh trưởng…

HẢI DUY