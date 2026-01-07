Hồng Ánh - Thanh Hằng "đối đầu" trong Madames Thanh Sắc

Hồng Ánh và Thanh Hằng sẽ cùng trở lại màn ảnh rộng trong dự án Madames Thanh Sắc , dự kiến khởi chiếu vào tháng 6-2026.

Bộ phim đánh dấu màn kết hợp giữa nhà sản xuất Live On và nhà phát hành CJ HK Entertainment sau thành công của Chị dâu (2024). Đặc biệt, dự án này cũng là lần đầu diễn viên Thanh Hằng tham gia trong vai trò nhà sản xuất.

Thanh Hằng, Hồng Ánh cùng đạo diễn Thắng Vũ trong ngày khai máy bộ phim. Ảnh: ĐPCC

Trong poster đầu tiên được nhà sản xuất chia sẻ đã hé lộ câu chuyện phim được lấy cảm hứng từ một sự kiện từng gây rúng động Sài Gòn năm 1963, xoay quanh mối quan hệ căng thẳng và những cuộc đối đầu kịch tính giữa Cầm Thanh (Thanh Hằng) và Madame Sắc (Hồng Ánh).

Trên poster, hình ảnh hai người đàn bà ngồi cạnh nhau trong cùng một khoang xe, mỗi người nhìn về một hướng tạo nên cảm giác căng thẳng, báo hiệu một cuộc đối đầu không khoan nhượng.

First look poster đầu tiên của dự án. Ảnh: ĐPCC

Thanh Hằng trong tạo hình đại mỹ nhân Cầm Thanh, vũ nữ nổi tiếng bậc nhất Sài Thành và là gương mặt đại diện của vũ trường Kim Đô, với phong cách trang điểm và trang phục cá tính, biểu cảm kiêu hãnh gợi hình ảnh một người phụ nữ sắc sảo, đầy trải nghiệm.

Trong khi đó, Hồng Ánh trong tạo hình Madame Sắc, bà chủ vũ trường Kim Đô, lập tức gây ấn tượng với những món trang sức kim cương lấp lánh nổi bật trên người. Nhân vật búi tóc cao, diện áo dài kín đáo, gợi phong thái của một người phụ nữ sang trọng và có địa vị trong xã hội Sài Gòn xưa nhưng ánh mắt đầy toan tính.

Phía sau khung kính xe, Sài Gòn về đêm hiện lên trong ánh đèn vàng, nổi bật là bảng hiệu Kim Đô - vũ trường trứ danh một thời, biểu tượng của đời sống giải trí xa hoa Sài Gòn thập niên 1960 và cũng là một trong những điểm đến sang trọng bậc nhất Đông Nam Á thời bấy giờ.

Ê-kíp đoàn phim trong ngày cúng khai máy dự án. Ảnh: ĐPCC

Madames Thanh Sắc đánh dấu màn trở lại điện ảnh đáng chú ý của Thanh Hằng trong vai trò diễn viên sau bảy năm kể từ Chị chị em em (2019).

Trong khi đó, Hồng Ánh vẫn luôn là cái tên đắt khách ở lĩnh vực điện ảnh khi vẫn thường xuyên xuất hiện với các vai diễn cá tính, gần đây nhất trong Phá đám: Sinh nhật mẹ và sắp tới là Đại tiệc trăng máu.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên sau 8 năm, hai nữ diễn viên mới tái hợp trên màn ảnh rộng sau bộ phim Tháng năm rực rỡ (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng). Với dự án lần này sẽ đặt họ ở hai chiến tuyến đối lập, buộc mỗi người phải trở thành “tấm gương phản chiếu” cho người còn lại.

Phim do đạo diễn Thắng Vũ cầm trịch, dự kiến khởi chiếu vào tháng 6-2026.

HẢI DUY