Ra mắt phim hợp tác Việt - Ấn "Vạn dặm yêu em"

Tác phẩm hợp tác lần đầu tiên giữa điện ảnh Việt Nam - Ấn Độ chính thức ra mắt khán giả tại TPHCM.

Sự kiện tổ chức vào tối 5-1 với sự tham gia của Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM Vipra Pandey, đạo diễn - biên kịch Rahhat Shah Kazmi, nhà sản xuất Captain Rahul Bali, diễn viên Khả Ngân, bé Dâu Tây, Trịnh Tú Trung...

Đại diện nhà sản xuất tặng hoa cho các diễn viên Việt Nam. Ảnh: VĂN TUẤN

Điểm nhấn sự kiện là không gian được trang trí như một đám cưới, giao thoa văn hóa hai quốc gia. Các khách mời tham dự cũng có cơ hội thưởng thức nhiều món bánh gắn liền với đám cưới truyền thống của Việt Nam - Ấn Độ.

Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM Vipra Pandey phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VĂN TUẤN

Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM Vipra Pandey gửi lời cảm ơn đến các thành viên trong ê-kíp đến từ 2 quốc gia đã góp phần vào quá trình thực hiện bộ phim hợp tác đầu tiên giữa điện ảnh Ấn Độ - Việt Nam.

Ông hy vọng mỗi khán giả Việt Nam sẽ là một đại sứ để lan tỏa tinh thần của bộ phim cũng như tinh thần hữu nghị, những nét văn hóa độc đáo của hai quốc gia.

Khả Ngân tặng cành hoa đào cho đạo diễn Rahhat Shah Kazmi. Ảnh: VĂN TUẤN

Nhà sản xuất Captain Rahul Bali chia sẻ, việc bộ phim được ra mắt tại Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt vì Vạn dặm yêu em có tới 75% bối cảnh được thực hiện tại nhiều địa điểm nổi tiếng của Việt Nam: TPHCM, Đà Nẵng, Đà Lạt, Phú Quốc…

Vạn dặm yêu em được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Thổ Nhĩ Kỳ Madonna in a Fur Coat (Đức Mẹ mặc áo choàng lông) xoay quanh câu chuyện về Manav (nhạc sĩ, ca sĩ Ấn Độ) đến Việt Nam du học và yêu cô vũ công tên Linh. Họ phải chia xa sau khi Simi - bạn của Manav chen chân vào giữa.

Phim khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 9-1.

VĂN TUẤN