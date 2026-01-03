"Nhà mình đi thôi" gia nhập "đường đua" phim tết 2026

Nhà sản xuất phim "Nhà mình đi thôi" vừa tung đoạn giới thiệu đầu tiên, đặt câu chuyện gia đình vào một phép thử trực diện: tiền bạc, tham vọng cá nhân và ranh giới mong manh của sự hy sinh.

Đoạn giới thiệu mở đầu với câu thoại đầy cảm xúc của người mẹ (NSND Hồng Vân) vang lên: “Lâu rồi nhà mình không đi chơi với nhau ha”, như một lời mời gọi ấm áp cho hành trình đoàn viên. Tiếp nối là những đoạn đưa khán giả đi qua những vùng đất tươi đẹp, nắng vàng, biển xanh, cát trắng rực rỡ của miền Trung.

Hành trình gia đình nhiều thế hệ trong phim "Nhà mình đi thôi"

Tuy nhiên, ở phần sau của đoạn giới thiệu, bầu không khí tươi vui nhanh chóng bị phá vỡ bởi những rạn nứt ngầm, hé lộ một sự thật đầy tổn thương.

Cao trào nằm ở câu thoại buộc tội đầy căng thẳng của người ba (nghệ sĩ Hoàng Sơn): “Con Phương nó chỉ mê tiền, nó mê tiền hơn cái gia đình này!”. Cùng với đó là cảnh hỗn loạn khi đứa cháu nhỏ trong nhà đột ngột mất tích.

Nghệ sĩ Hoàng Sơn và Uyển Ân

Sự trở lại của Uyển Ân (vai Phương) trong đường đua phim tết 2026 nhận được sự chú ý từ khán giả. Nhân vật Phương trong phim được khắc hoạ đầy sự tham vọng, sẵn sàng kéo gia đình vào “phi vụ tiền tỷ”.

Bên cạnh sự tươi mới của Uyển Ân, Đoàn Thế Vinh và Michelle Lai, bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên gạo cội như: NSND Hồng Vân, NSND Kim Xuân, nghệ sĩ Hoàng Sơn, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Ngọc Quỳnh.

NSND Hồng Vân, NSND Kim Xuân cùng diễn viên trẻ Michelle Lai và Đoàn Thế Vinh

Nhà mình đi thôi mang đến một làn gió mới cho điện ảnh Việt khi khai thác thể loại phim hành trình (road-movie) của một gia đình “tứ đại đồng đường”.

Phim dự kiến khởi chiếu vào 26-2-2026 (nhằm mùng 10 Tết Nguyên đán 2026).

THU HƯƠNG