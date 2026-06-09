Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thăm, chúc thọ nữ thương binh tròn 90 tuổi

Cụ Nguyễn Thị Nghiệp là thương binh, vợ liệt sĩ và từng bị tù đày trong kháng chiến. Cụ đang được hưởng các chế độ chính sách dành cho thương binh, thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị tù đày và người có công với cách mạng.
Tại buổi thăm, đồng chí Dương Anh Đức ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt của cụ cùng gia đình; bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp, hy sinh của cụ và gia đình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước.
Đồng chí Dương Anh Đức chúc cụ Nguyễn Thị Nghiệp luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng để con cháu noi theo.
Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi, để các cụ luôn sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.