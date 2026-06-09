Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thăm, chúc thọ nữ thương binh tròn 90 tuổi

Sáng 9-6, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc thọ cụ Nguyễn Thị Nghiệp (sinh năm 1936, xã Cần Giờ), nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Người cao tuổi Việt Nam.

Cụ Nguyễn Thị Nghiệp là thương binh, vợ liệt sĩ và từng bị tù đày trong kháng chiến. Cụ đang được hưởng các chế độ chính sách dành cho thương binh, thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến bị tù đày và người có công với cách mạng.

Đồng chí Dương Anh Đức trò chuyện cùng cụ Nguyễn Thị Nghiệp. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Tại buổi thăm, đồng chí Dương Anh Đức ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt của cụ cùng gia đình; bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp, hy sinh của cụ và gia đình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước.

Đồng chí Dương Anh Đức chúc cụ Nguyễn Thị Nghiệp luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng để con cháu noi theo.

Đoàn đại biểu thăm, mừng thọ cụ Nguyễn Thị Nghiệp

Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi, để các cụ luôn sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.

CẨM NƯƠNG