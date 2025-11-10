Bang Victoria (Australia) coi trọng hợp tác với TPHCM

Sáng 10-11, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp ông Danny Pearson, Bộ trưởng Kinh tế và Việc làm kiêm Bộ trưởng Tài chính bang Victoria của Australia.

Đồng chí Nguyễn Văn Được tiếp ông Danny Pearson. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng nhìn lại kết quả hợp tác tích cực trong thời gian qua giữa bang Victoria và TPHCM với nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn và các chương trình hợp tác trong giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Lãnh đạo TPHCM tặng quà lưu niệm đến Bộ trưởng Kinh tế và Việc làm kiêm Bộ trưởng Tài chính bang Victoria của Australia. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dựa trên nền tảng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia, hai bên đã trao đổi nhiều định hướng hợp tác mới, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của hai địa phương, hướng tới mục tiêu làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai địa phương, đóng góp vào nỗ lực tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Australia.

Hai bên thống nhất sẽ sớm cụ thể hóa các đề nghị hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án trong những lĩnh vực như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển trung tâm tài chính, nghiên cứu khoa học - công nghệ, cảng biển, khai thác tài nguyên khoáng sản, xây dựng hạ tầng giao thông …

Đồng chí Nguyễn Văn Được cảm ơn sự quan tâm, cam kết đồng hành của bang Victoria đối với thành phố, đồng thời bày tỏ mong muốn bang Victoria và Chính phủ Australia tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Trung tâm tài chính TPHCM, dự kiến ra mắt vào tháng 12 tới, nhằm tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bộ trưởng Danny Pearson khẳng định, việc chọn TPHCM là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công tác tại Việt Nam thể hiện sự coi trọng đặc biệt của bang Victoria đối với TPHCM. Ông tin tưởng rằng những lĩnh vực hai bên đang thúc đẩy hợp tác có nhiều cơ sở để hiện thực hóa, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai địa phương, góp phần vào thành công và thịnh vượng chung của quan hệ Việt Nam - Australia.

XUÂN HẠNH