Ngày 12-9, tại Hội trường Thống Nhất, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM đã hội kiến bà Sam Mostyn, Toàn quyền Australia và phu quân đang trong chuyến thăm cấp Nhà nước tại Việt Nam.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Toàn quyền Australia Sam Mostyn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, đồng chí Trần Lưu Quang chào mừng, đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Thành phố của Toàn quyền Australia và phu quân, coi đây là dấu mốc quan trọng, mở ra chương mới cho quan hệ hợp tác giữa TPHCM và Australia, góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Australia.

Chúc mừng thành công của các cuộc hội kiến, hội đàm hiệu quả của Toàn quyền Australia với các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tại Hà Nội, đồng chí Trần Lưu Quang cho biết, TPHCM - trung tâm kinh tế phát triển năng động hàng đầu của Việt Nam, sẽ là một trong những trọng điểm triển khai các kế hoạch hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Australia.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cảm ơn tình cảm và những đánh giá cao của Toàn quyền Autralia dành cho TPHCM, đồng chí Trần Lưu Quang bày tỏ mong muốn Australia tiếp tục hỗ trợ, hợp tác hiệu quả để Thành phố tiếp tục phát triển năng động trong tương lai. Australia đã để lại những ấn tượng và hình ảnh tốt đẹp tại TPHCM qua các mô hình hợp tác như Đại học RMIT Việt Nam…

TPHCM mới - sau khi hợp nhất với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương trước đây, sẽ càng có thêm nhiều dư địa để tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác với các địa phương của Australia.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định, Thành phố hết sức coi trọng quan hệ hợp tác với các địa phương của Australia. Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, TPHCM sẵn sàng nâng tầm quan hệ hợp tác với các địa phương của Australia, trước mắt là với 5 bang của Australia đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác; góp phần vào sự phát triển chung của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng quà lưu niệm Toàn quyền Australia Sam Mostyn.

﻿Ảnh: VIỆT DŨNG

Bà Sam Mostyn chúc mừng Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam cùng những thành tựu quan trọng Việt Nam đã đạt được trong 8 thập kỷ qua; chúc mừng sự phát triển mạnh mẽ, năng động và những đóng góp quan trọng của TPHCM đối với sự thành công trong phát triển của Việt Nam.

Bà Sam Mostyn bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ quan hệ đối tác song phương giữa Australia và Việt Nam trong các lĩnh vực; chia sẻ kết quả tốt đẹp của chuyến thăm Việt Nam cùng các kế hoạch phát triển mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước, trong đó một phần lớn sẽ diễn ra tại TPHCM và khẳng định Australia luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Toàn quyền Australia Sam Mostyn tham quan Hội trường Thống Nhất. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chúc mừng đồng chí Trần Lưu Quang trên cương vị tân Bí thư Thành ủy TPHCM, Toàn quyền Australia đánh giá cao tiềm năng và sự phát triển năng động của Thành phố; bày tỏ mong muốn Thành phố tiếp tục giữ vững nhịp phát triển năng động của mình và tiếp tục các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các địa phương của Australia. Australia mong muốn tiếp tục tiếp nhận các sinh viên và thực tập sinh Việt Nam sang học tập, đào tạo nghề để trở thành nguồn lực đóng góp cho sự phát triển của đất nước...

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Toàn quyền Australia Sam Mostyn selfie tại Hội trường Thống Nhất. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong thời gian thăm và làm việc tại TPHCM, Toàn quyền Australia Sam Mostyn và phu quân cùng đoàn đại biểu cấp cao Australia đi thăm và giao lưu với sinh viên Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam - cơ sở Nam Sài Gòn; thăm Bệnh viện Quân y 175 và giao lưu với Lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam.

MINH CHÂU