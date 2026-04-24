Bảo đảm điện cho đô thị mở rộng, tạo nền tảng bứt phá

Quy mô đô thị ở TPHCM gia tăng kéo theo nhu cầu điện năng tăng nhanh, phân bố phụ tải phức tạp hơn, đặt ra yêu cầu mới đối với ngành điện. Trong bối cảnh đó, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã chủ động thích ứng, giữ vững vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng, đồng thời tạo nền tảng cho phát triển dài hạn.

EVNHCMC khánh thành Phòng Điều hành lưới điện thông minh tại đặc khu Côn Đảo

Chủ động đi trước một bước

Năm 2025 đánh dấu một bước vận hành có ý nghĩa khi EVNHCMC hoàn thành và vượt toàn bộ các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh. Sản lượng điện thương phẩm đạt 43,40 tỷ kWh, vượt kế hoạch, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội,quốc phòng - an ninh và đời sống người dân trên địa bàn thành phố mở rộng.

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng nhanh và phân bố phụ tải phức tạp hơn, hệ thống vẫn duy trì trạng thái ổn định, đáp ứng công suất cực đại hơn 9.000MW mà không xảy ra sự cố lớn. Các chỉ số tin cậy tiếp tục được kéo giảm, tiệm cận nhóm đô thị tiên tiến trong khu vực; tổn thất điện năng được kiểm soát ở mức dưới 3%, phản ánh hiệu quả quản lý kỹ thuật và vận hành. Đặc biệt, EVNHCMC không chờ nhu cầu tăng rồi mới mở rộng, mà triển khai đồng bộ các dự án lưới điện trọng điểm, hoàn thành đúng tiến độ các công trình truyền tải, nâng cao khả năng liên kết và chia tải giữa các khu vực. Công tác sửa chữa lớn được thực hiện có trọng tâm với hàng trăm công trình hoàn thành, giúp hệ thống duy trì trạng thái vận hành an toàn, ổn định trong dài hạn.

Một hướng đi đáng chú ý là việc phát triển lưới điện thông minh. Việc đưa vào vận hành các mô hình điều hành hiện đại, tiêu biểu tại đặc khu Côn Đảo, cho thấy ngành điện thành phố không chỉ dừng ở bảo đảm cung ứng, mà đang từng bước chuyển sang mô hình vận hành tối ưu, tự động hóa cao. Đây là nền tảng quan trọng để đáp ứng yêu cầu của một đô thị lớn, nơi mỗi gián đoạn nhỏ cũng có thể tác động rộng đến đời sống và sản xuất.

Chuyển đổi số và tổ chức thực hiện tạo nền tảng bền vững

Trong bối cảnh đô thị hiện đại, dịch vụ điện không chỉ là “có điện” mà còn là “dùng điện thuận tiện, minh bạch”. EVNHCMC đã có bước chuyển rõ nét theo hướng này khi hoàn thành 100% cung cấp dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4. Người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện toàn bộ thủ tục trên môi trường số, từ đăng ký cấp điện đến thanh toán, theo dõi sử dụng điện.

Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt gần như tuyệt đối cho thấy sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, đồng thời phản ánh hiệu quả của việc triển khai các giải pháp số hóa. Thời gian giải quyết cấp điện tiếp tục được rút ngắn, chỉ còn hơn 2 ngày cho cả trung áp và hạ áp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chất lượng phục vụ.

Chuyển đổi số không dừng ở dịch vụ bên ngoài mà đi sâu vào vận hành nội bộ. Hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư mạnh, trung tâm dữ liệu mới được đưa vào hoạt động, hệ thống điều khiển từ xa và các giải pháp bảo mật được tăng cường. Điều này giúp EVNHCMC từng bước vận hành theo mô hình doanh nghiệp số, dựa trên dữ liệu, nâng cao khả năng dự báo, điều độ và xử lý tình huống.

Song song với đó, yếu tố tổ chức và kỷ luật thực thi được đặt ra như một trụ cột. Đảng bộ EVNHCMC với hơn 2.150 đảng viên giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong toàn hệ thống. Việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, cùng với quá trình sắp xếp tổ chức phù hợp sau sáp nhập, đã tạo nền tảng chính trị ổn định cho giai đoạn phát triển mới.

Các chủ trương lớn về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, bảo đảm an ninh năng lượng được quán triệt và triển khai kịp thời, gắn với yêu cầu thực tiễn. Điều này cho thấy năng lực của EVNHCMC không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà ở khả năng chuyển chủ trương thành hành động cụ thể, có kết quả đo đếm được. Khi dòng điện được bảo đảm thông suốt, ổn định, đó cũng là lúc nền tảng cho một đô thị đáng sống được hình thành bằng những điều cụ thể trong đời sống hàng ngày của người dân.

Quyết liệt tháo gỡ “điểm nghẽn” lưới điện Ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC (ngoài cùng, bên phải) kiểm tra, tiến độ các hạng mục cuối cùng của dự án Trạm 220kV Vĩnh Lộc EVNHCMC tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại của hệ thống lưới điện, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp: đầu tư nâng cấp lưới điện, khép kín mạch vòng trung thế, chuẩn hóa tiết diện dây dẫn, đẩy nhanh tự động hóa và tăng cường điều khiển từ xa. Đồng thời, kỷ luật vận hành và công tác quản lý kỹ thuật được siết chặt, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định trong mọi tình huống. Mục tiêu đến năm 2027, toàn bộ lưới điện khu vực đạt mức tự động hóa cao, đủ năng lực đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh và bền vững của thành phố, tạo nền tảng hạ tầng vững chắc cho giai đoạn tăng trưởng mới.

VĂN THẢO