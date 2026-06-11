Giờ cao điểm buổi tối đang gây áp lực lớn nhất cho hệ thống điện

Trước nhu cầu điện tăng cao, người dân nên hạn chế sử dụng điện từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút và ưu tiên vận hành các thiết bị tiêu thụ nhiều điện vào ngoài giờ cao điểm.

Ngày 11-6, tại tọa đàm “Tiết kiệm điện: Giải pháp cho mùa nắng nóng”, ông Phạm Minh Đức, Phó trưởng Phòng Điều độ Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO - Bộ Công thương) cho biết, qua phân tích biểu đồ phụ tải quốc gia, áp lực lớn nhất hiện nay tập trung vào khung giờ cao điểm buổi tối từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút.

Quang cảnh tọa đàm ngày 11-6

Chính phụ tải công nghiệp và sinh hoạt cùng tăng cao vào buổi tối, tạo áp lực lớn cho hệ thống điện. Trong các đợt nắng nóng kéo dài, phụ tải cao điểm buổi tối có thời điểm ngang bằng, thậm chí cao hơn phụ tải cao điểm ban ngày.

Giờ cao điểm buổi tối đang gây áp lực lớn cho hệ thống điện. Ảnh: EVNHANOI

Trong khi đó, điện mặt trời chưa thể giải quyết áp lực phụ tải buổi tối vì công suất phát giảm nhanh sau 16 giờ, trong khi nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh.

Theo ông Phạm Minh Đức, NSMO xác định tiết kiệm điện và dịch chuyển phụ tải không phải giải pháp mang tính ngắn hạn mà là một “nguồn dự phòng” đặc biệt quan trọng đối với hệ thống điện. “Một kW điện tiết kiệm được gần như tương đương với một kW công suất nguồn điện mới”, đại diện NSMO nhấn mạnh.

Ông Phạm Minh Đức, Phó Trưởng phòng điều độ NSMO phát biểu tại tọa đàm

Cùng quan điểm này, ông Trần Viết Nguyên, Phó trưởng Ban Kinh doanh và mua bán điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho rằng, tiết kiệm điện cần được xem là “nguồn năng lượng đầu tiên” do chi phí thấp hơn nhiều so với việc tạo ra điện năng mới.

Ông Trần Viết Nguyên, Phó trưởng Ban Kinh doanh và mua bán điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam, phát biểu

Thực tế vận hành cho thấy, việc tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải đã góp phần giảm áp lực cho hệ thống truyền tải, hạn chế huy động các nguồn điện có chi phí cao, giảm số lần khởi động các tổ máy phát điện và tăng hiệu quả vận hành toàn hệ thống.

Theo ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA), tiết kiệm năng lượng cần được thực hiện thường xuyên, đồng bộ từ khâu sản xuất, truyền tải đến tiêu dùng. Việc sử dụng điện hiệu quả không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng mà còn thúc đẩy phát triển xanh và bền vững.

Ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam, phát biểu

Trong đợt nắng nóng cuối tháng 5 vừa qua, nhiều doanh nghiệp lớn tại miền Bắc đã điều chỉnh phụ tải, góp phần giảm áp lực cho lưới điện trong giờ cao điểm. NSMO cũng cho biết, việc cắt giảm phụ tải đỉnh giúp tiết kiệm nguồn nước tại các hồ thủy điện để phục vụ các giai đoạn nắng nóng tiếp theo.

Trước nhu cầu điện tiếp tục tăng cao, NSMO khuyến nghị người dân hạn chế sử dụng điện trong khung giờ từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút, ưu tiên sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn như máy giặt, máy sấy, bình nước nóng vào thời điểm ngoài giờ cao điểm.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, NSMO đề nghị rà soát lại kế hoạch sản xuất, bố trí ca kíp hợp lý để hạn chế tập trung phụ tải vào buổi tối, đồng thời thay thế thiết bị hiệu suất thấp bằng thiết bị tiết kiệm điện.

PHÚC VĂN