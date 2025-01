Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho TPHCM

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM, trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Trung tướng Lê Hồng Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM, yêu cầu cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc, đảng ủy công an các quận, huyện và TP Thủ Đức nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai các công tác trọng tâm bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Công an TPHCM năm 2025, khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ ngay từ đầu năm; sớm hoàn thành, “về đích” các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Trong đó, tập trung giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng; tăng cường lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng từ chi bộ; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong đảm bảo thực hiện các nguyên tắc của đảng, các quy chế, quy trình công tác.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ Công an Thành phố

Cùng với đó tiếp tục chủ động tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an bổ sung, điều chỉnh các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) phù hợp với tình hình thực tế; kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại diễn ra trên địa bàn thành phố.

Giám đốc Công an TPHCM cũng lưu ý cần tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kịp thời nắm bắt, xử lý vấn đề mới nổi về trật tự an toàn xã hội, chủ động xử lý ngay từ cơ sở; từng bước tạo chuyển biến tích cực về ANTT trên địa bàn.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM, trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Năm 2025, lực lượng Công an TPHCM xác định khẩu hiệu hành động “Gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng lực lượng Công an TPHCM thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Đồng thời, xác định nhiệm vụ trọng tâm là “Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2025” tổ chức trên địa bàn thành phố.

Dịp này, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc công an TPHCM; trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên và tặng giấy khen cho các cơ sở đảng, UBKT Đảng ủy cơ sở đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2024”.

CHÍ THẠCH