Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương những kết quả ấn tượng của Công an TPHCM

Đến dự hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả và thành tích ấn tượng mà Công an TPHCM đã đạt được trong năm 2024; đặc biệt chúc mừng Công an TPHCM được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai và Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2024 và nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng các phần thưởng cao quý đợt này.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định: Những kết quả ấn tượng của Thành phố trong năm 2024 đã có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an TPHCM.

Về phương hướng, chương trình công tác năm 2025, Bộ trưởng Bộ Công an thống nhất và nhấn mạnh thêm một số nội dung trọng tâm mà Công an TPHCM cần phải thực hiện. Trong đó, Công an TPHCM phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo công tác đảm bảo ANTT trong toàn lực lượng theo hướng đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.

Lực lượng Công an TPHCM phải tiếp tục giữ vững, phát huy và bồi đắp truyền thống anh hùng vẻ vang mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã dày công vun đắp; không ngừng đổi mới tư duy, tầm nhìn, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt để thực hiện ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn nhiệm vụ bảo vệ ANTT, bảo vệ thành phố an toàn tuyệt đối. Tập trung làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM ban hành, triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an TPHCM theo Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị; tham mưu tổ chức tốt các phương án đảm bảo an ninh trật tự cấp thành phố, đảm bảo an ninh, an toàn tất cả các sự kiện quan trọng thời gian tới trên địa bàn thành phố. Tiếp tục bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân thành phố; bảo vệ vững chắc an ninh Tổ quốc từ sớm, từ xa, tranh thủ tối đa thời cơ và biến thách thức thành cơ hội cho phát triển...

“Công an TPHCM phải là đơn vị lá cờ đầu của CAND trong thực hiện các chủ trương của Đảng; chủ động, gương mẫu trong đổi mới, sắp xếp, tinh gọn bộ máy đảm bảo hiệu lực, hiệu quả… Đi đầu trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục “điểm nghẽn”, khơi thông tối đa nguồn lực cho phát triển trong thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là xây dựng văn hóa phòng, chống lãng phí trong CAND”, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc mừng những thành tích, kết quả của Công an TPHCM đã đạt được trong năm 2024. Để có được những kết quả này, theo đồng chí, là nhờ sự chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt và trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, sự hỗ trợ, chia sẻ của các sở, ban, ngành Thành phố và sự chi viện của các lực lượng đứng chân trên địa bàn Thành phố, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền và sự chia sẻ, giúp đỡ của Nhân dân Thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng nhấn mạnh, năm 2025 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của Thành phố và đất nước, năm bắt đầu những chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước để chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đòi hỏi sự khẩn trương trong thực hiện từng nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ Thành phố nói chung, cán bộ Công an TPHCM nói riêng đều phải xác định sứ mệnh là giữ gìn sự bình yên, hoàn thành nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng lực lượng Công an TPHCM thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, phải được chú trọng, quan tâm thực hiện; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn ngành.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 9 cá nhân thuộc Công an Thành phố

Dịp này, tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an, TPHCM và Công an TPHCM đã trao nhiều phần thưởng cao quý của các cấp cho nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an TPHCM có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

