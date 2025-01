Các tổ 363 Công an TPHCM phát hiện gần 9.700 người nghi phạm tội trong 5 tháng

Từ tháng 7 đến tháng 12-2024, các tổ công tác 363 Công an TPHCM đã phát hiện, bàn giao hơn 8.300 vụ với gần 9.700 người nghi vấn vi phạm pháp luật.

Ngày 7-1, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết phân công Tổ công tác 363 đợt 4 và triển khai quyết định phân công đợt 5.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HIẾU

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM ghi nhận, biểu dương các tổ công tác 363 trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố trong thời gian vừa qua. Ông cũng yêu cầu thời gian tới, các tổ công tác 363 tiếp tục nỗ lực, nâng cao chất lượng công tác, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao; phải là mũi nhọn, tiên phong... trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng và chống các loại tội phạm.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Ảnh: HOÀNG HIẾU

Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Ảnh: HOÀNG HIẾU

Kéo giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn TPHCM Từ tháng 7 đến tháng 12-2024, các tổ công tác 363 Công an TPHCM đã phát hiện, bàn giao hơn 8.300 vụ với gần 9.700 người nghi vấn vi phạm pháp luật. Trong đó, lực lượng này đã phát hiện hơn 318 vụ với 425 người nghi vấn tàng trữ, vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy; qua đó đã khởi tố 224 vụ với 262 bị can, thu hơn 12,5kg ma túy. Các tổ 363 phát hiện hơn 1.700 vụ với 1.963 người nghi vấn sử dụng chất ma túy; điều tra, công an đã khởi tố 48 vụ với 59 bị can, đưa đi cai nghiện gần 930 người. Đặc biệt, các tổ 363 còn phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính hơn 5.600 trường hợp không giấy tờ tùy thân, vi phạm về trật tự an toàn giao thông..., góp phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố.

CHÍ THẠCH