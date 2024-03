Báo động tình trạng trẻ em bị bắt nạt trên không gian mạng

Các nhà nghiên cứu phối hợp với văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ở châu Âu đã tiến hành khảo sát hơn 279.000 trẻ em ở các độ tuổi 11, 13 và 15 tại 44 quốc gia và khu vực ở châu Âu, Trung Á và Canada.

Theo báo cáo tiêu đề "Hành vi sức khỏe ở trẻ em độ tuổi đi học; do văn phòng WHO khu vực châu Âu công bố, trong năm 2022, khoảng 16% trẻ em trong độ tuổi từ 11 đến 15 từng bị bắt nạt trực tuyến ít nhất 1 lần - cao hơn tỷ lệ 13% ghi nhận 4 năm trước đó. Báo cáo cũng cho biết, 1/8 số thanh thiếu niên được khảo sát thừa nhận bắt nạt trực tuyến người khác, tăng 3% so với năm 2018. Trong khi đó, số lượng thanh thiếu niên tham gia đánh nhau vẫn ở mức 10%-14% đối với trẻ em trai và 6% đối với trẻ em gái.

Giám đốc WHO châu Âu, ông Hans Kluge nhấn mạnh, báo cáo này là hồi chuông cảnh tỉnh đòi hỏi phải giải quyết nạn bắt nạt và bạo lực mọi lúc, mọi nơi.

PHƯƠNG AN