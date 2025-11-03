Bão Kalmaegi đe dọa Philippines

Ngày 3-11, sau khi mạnh lên ngoài khơi Philippines, bão nhiệt đới Kalmaegi (tên địa phương là Kuya Tino) tiếp tục di chuyển về phía Tây, hướng tới khu vực Visayas của nước này và có thể đạt cấp siêu bão.

Dự báo đường đi của cơn bão nhiệt đới Kalmaegi. Ảnh: Philstar

Cơ quan Quản lý dịch vụ khí tượng, địa vật lý và thiên văn Philippines (PAGASA) cảnh báo bão sẽ đạt cường độ bão cuồng phong trước khi đổ bộ vào phía Tây qua miền Trung Philippines vào cuối ngày 3-11 hoặc sáng sớm 4-11, mang theo mưa lớn, gió mạnh, cùng điều kiện trên biển nguy hiểm.

Dựa trên dữ liệu khí hậu hiện tại, Kalmaegi có thể đạt cấp siêu bão, với sức gió cực đại từ 150km/giờ đến 165km/giờ khi đổ bộ vào Đông Samar hoặc quần đảo Dinagat, sau đó quét qua Visayas và phía Bắc Palawan trước khi đi vào Biển Đông vào ngày 5-11. Dự báo 72 giờ của PAGASA cho thấy bão Kalmaegi duy trì sức gió ở mức 150km/giờ trước khi ra khỏi Philippines vào cuối ngày 6-11.

Trước diễn biến của bão, Lực lượng Bảo vệ bờ biển (PCG) Tây Visayas cho biết toàn bộ lực lượng này đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất. Bộ Phúc lợi xã hội và phát triển (DSWD) đảm bảo tất cả các văn phòng thực địa đã sẵn sàng ứng phó trong tình huống khẩn cấp. Tổng cộng, 558.098 gói thực phẩm gia đình đã được bố trí sẵn tại các kho trên toàn quốc.

Trong khi đó, Bộ Giáo dục Philippines cho biết bão có thể ảnh hưởng đến 109 khu vực trường học, trong đó có gần 10.000 trường học có nguy cơ bị ngập lụt và gần 16.000 trường nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở.

Ông Erico Aristotle Aumentado, Thống đốc Bohol, đã thông báo đình chỉ lớp học ở mọi cấp trong tỉnh. Chính quyền tỉnh Iloilo cũng đình chỉ lớp học trực tiếp. Một số trường đại học đã chuyển sang hình thức học trực tuyến hoặc áp dụng sắp xếp công việc/học tập linh hoạt.

Sáng 3-11, một trận động đất độ lớn 5,8 đã làm rung chuyển đảo Negros, Philippines. Trận động đất có độ sâu chấn tiêu 10km.

KHÁNH HƯNG